Почти 100 тыс. потребителей "Черниговгаза" пользуются Личным кабинетом

Иллюстративное фото (104.ua)

С начала года количество клиентов выросло на 22 тыс.

Треть потребителей газа Черниговской области контролируют учет газа и состояние лицевого счета в Личном кабинете на сайте 104.ua. Только с начала года количество клиентов, которые пользуются этим дистанционным сервисом, выросло на 22 тыс. Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Благодаря онлайн-сервису Личный кабинет на сайте 104.ua, почти 100 тыс. потребителей "Черниговгаза" большую часть вопросов решают дистанционно. А это - передача показаний счетчиков газа, проверка баланса лицевого счета и контроль истории платежей, получение онлайн-консультаций. Также этот сервис позволяет узнавать объём потребленного природного газа, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, расширение сети клиентских сервисов, таких как чат бот 7104ua в Viber, мобильных приложений 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для пользователей Applе, позволяют экономить время клиентам компании. С помощью этих приложений через смартфон можно быстро и удобно передать показания счетчика и заплатить за газ онлайн.

Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua можно самостоятельно, со своего компьютера, или воспользоваться помощью специалистов "Черниговгаз". Администратор Центра обслуживания клиентов может помочь клиенту зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкий клиент" и научить пользоваться дистанционными сервисами компании.

"Все больше черниговчан осознают преимущества дистанционного общения с газовыми компаниями. Так как это один из самых удобных и быстрых способов передать показания счетчика. Ежемесячно большинство пользователей Личных кабинетов передают данные именно таким образом", - говорится в сообщении.