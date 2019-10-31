Майже 100 тис. споживачів "Чернігівгазу" користуються Особистим кабінетом

Ілюстративне фото (104.ua)

З початку року кількість клієнтів зросла на 22 тис.

Третину споживачів газу Чернігівської області контролюють облік газу і стан особового рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Тільки з початку року кількість клієнтів, які користуються цим дистанційним сервісом, зросла на 22 тис. Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгазу".

"Завдяки онлайн-сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua, майже 100 тис. споживачів "Чернігівгазу" велику частину питань вирішують дистанційно. А це - передача показань лічильників газу, перевірка балансу особового рахунку та контроль історії платежів, отримання онлайн-консультацій. Також цей сервіс дозволяє дізнаватися обсяг спожитого природного газу, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу чи переплати", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, розширення мережі клієнтських сервісів, таких як чат бот 7104ua в Viber, мобільних додатків 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для користувачів Applе, дозволяють економити час клієнтам компанії. За допомогою цих додатків через смартфон можна швидко і зручно передати показання лічильника і заплатити за газ онлайн.

Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців "Чернігівгаз". Адміністратор Центру обслуговування клієнтів може допомогти клієнту зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкий клієнт" і навчити користуватися дистанційними сервісами компанії.

"Все більше чернігівчан усвідомлюють переваги дистанційного спілкування з газовими компаніями. Так як це один з найбільш зручних і швидких способів передати показання лічильника. Щомісяця більшість користувачів Особистих кабінетів передають дані саме таким чином", - йдеться в повідомленні.