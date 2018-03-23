Почти 100 тыс. должникам по выплате алиментов запрещен выезд за границу, - Петренко

Каждое четвертое решение суда в Украине касается взыскания алиментов

Почти 100 тысячам человек, которые имеют долги по выплате алиментов, запрещен выезд заграницу. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала".

Кроме того, еще 900 тыс. должникам по выплате алиментов запрещено управление транспортными средствами и свыше 80 тыс. получили запрет на пользование оружием и охоты.

"Так же мы ввели общественно полезные работы. Это для тех, кто условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. И уже, кстати, в Киеве вчера впервые Соломенский суд вынес решение и направил такого горе-отца на 150 часов общественно-полезных работ, а по всей Украине мы составили уже более восьми тысяч протоколов. Уже там первых несколько сотен такого рода должников будут, я думаю, убирать улицы и делать другую полезную работу для общин, а деньги от их работы будут направляться на счет ребенка", - добавил Петренко.

Также Петренко отметил, что каждое четвертое решение суда касается именно взыскания алиментов.

"Приблизительным подсчетам, три миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право или получат алименты. Это огромное количество маленьких украинцев, которые себя не могут защитить", - сказал министр юстиции.

Напомним, ранее сообщалось, что со времени вступления в силу закона об усиление ответственности за неуплату алиментов в розыск объявлено свыше 7,5 тыс. должников.