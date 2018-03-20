В Україні понад 7,5 тис. людей оголошено у розшук через несплату аліментів

Від часу набуття чинності закону #ЧужихДітейНеБуває у розшук оголошено понад 7,5 тисяч неплатників аліментів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстицій України.

"Закон #ЧужихДітейНеБуває вже приніс такі результати станом на 16 березня: 87 686 постанов щодо обмеження боржника у праві виїзду; 86 650 постанов про обмеження у керуванні транспортом; 7 509 боржників оголошено у розшук; майже 8 тис. протоколів щодо виконання суспільно-корисних робіт", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, відкрито публічний реєстр неплатників податків.

Закон #ЧужихДітейНеБуває вже приніс такі рез-ти станом на 16 березня:

- 87686 постанов щодо обмеженні боржника у праві виїзду

- 86650 постанов про обмеження у керуванні транспортом

- 7509 боржників оголошено у розшук

- майже 8 тис протоколів щодо виконання сусп-корисних робіт pic.twitter.com/kxgMgPD8bf — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, 14 березня, у Кабміні відзвітували щодо посилення відповідальності для неплатників аліментів.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що Мін'юст ініціює збільшення мінімального обсягу коштів на утримання дитини після розлучення батьків.

Уряд доручив передбачити у місцевих бюджетах кошти на оплату суспільно корисних робіт та посилити роботу поліції із розшуку боржників та їхнього майна й забезпечити дотримання правопорядку у разі залучення поліції до проведення виконавчих дій.