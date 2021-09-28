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Почти 100% прямых инвестиций в Украину за последний квартал поступило из стран ЕС

Автор: Александр Белоус

Прямые инвестиции в Украину за второй квартал 2021 года составили 1 349,5 млн долларов. Почти 100% инвестиций (1 337,0 млн долларов) поступило из стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего ПИИ поступило из Нидерландов-922,8 млн долларов и Германии - 242,9 млн долларов.

В то же время инвесторы из Швейцарии изъяли 112,7 млн долларов инвестиций, с Кипра - 83,0 млн долларов, из Российской Федерации - 9,4 млн долларов.

Напомним, накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

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Национальный банк УкраиныИностранные инвестиции