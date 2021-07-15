НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего
Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 39,398 млрд долларов, долговые инструменты 12,387 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.
На втором месте - Нидерланды (10,011 млрд долларов), на третьем - Швейцария - 3,380 млрд долларов.
Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 895 млн долларов: Россия находится на десятом месте, после США - 938 млн долларов.
На страны ЕС приходится две трети инвестиций (37,386 млрд долларов).
Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов.
По данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).