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НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июля 2021 15:22
НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего Фото: киприоты-инвесторы удерживают первое место в рейтинге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 года составили 51,785 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 39,398 млрд долларов, долговые инструменты 12,387 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

На втором месте - Нидерланды (10,011 млрд долларов), на третьем - Швейцария - 3,380 млрд долларов.

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 895 млн долларов: Россия находится на десятом месте, после США - 938 млн долларов.

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (37,386 млрд долларов).

НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов.

По данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

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