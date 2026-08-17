100 прапорів і 4 млн грн для ЗСУ: ОККО долучилася до проєкту "Прапор Незалежності"

До 35-ї річниці проголошення незалежності України ОККО долучилася до проєкту "Прапор Незалежності" від Ukraine WOW та фонду "Повернись живим".

Як пише РБК-Україна , компанія придбала 100 екземплярів відтвореного Прапора Незалежності та задонатила 4 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил оборони України.

75 прапорів компанія передасть українським школам у різних регіонах країни, які оберуть випадковим чином.

Ще 25 прапорів ОККО розгорне разом зі своїми командами в різних куточках України.

Що відомо про проєкт "Прапор Незалежності"

У межах проєкту ГО Ukraine WOW та фонд "Повернись живим" за підтримки Верховної Ради України відтворили Прапор Незалежності - такого самого кольору та розміру, як оригінальний прапор 1991 року.

Загалом виготовили 1000 екземплярів.

"ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів. Для нас важливо долучатися до ініціатив, які не лише об’єднують навколо важливих для країни символів, а й мають конкретний результат для Сил оборони України", - коментує віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО Василь Дмитрів.

Мережа АЗК ОККО перерахувала 4 млн грн на закупівлю НРК для Сил оборони України в межах благодійного проєкту "Прапор Незалежності" (фото: ОККО)

Кошти, зібрані в межах проєкту "Прапор Незалежності", фонд "Повернись живим" спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони.

НРК допомагають виконувати завдання на найнебезпечніших ділянках фронту без прямого ризику для людей: їх використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших необхідних вантажів.

"Наземні роботизовані комплекси виконують найризикованіші завдання замість військових, медиків і водіїв. Наприклад, там, де один НРК може перевезти до 500 кілограмів вантажу за дві години без ризику для життя військових, потрібно 25 людей, які муситимуть перебувати у зоні ураження FPV-дронів, і значно більше часу", - пояснює заступник директора фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Підтримка ОККО для Сил оборони

Зазначимо, що ОККО системно підтримує Сили оборони України та реалізує спільні проєкти з фондом "Повернись живим".

Зокрема, у межах благодійної ініціативи "ОКО ЗА ОКО" вже акумульовано 1,5 млрд грн на зброю та техніку для ЗСУ.

Наразі триває четвертий етап ініціативи - "ОКО ЗА ОКО. Дронопад".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала понад 4,3 млрд грн на підтримку війська та гуманітарні проєкти.