100 флагов и 4 млн грн для ВСУ: ОККО присоединилась к проекту "Флаг Независимости"

К 35-й годовщине провозглашения независимости Украины ОККО присоединилась к проекту "Флаг Независимости" от Ukraine WOW и фонда "Повернись живим".

Как пишет РБК-Украина , компания приобрела 100 экземпляров воспроизведенного Флага Независимости и задонатила 4 млн грн на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК) для Сил обороны Украины.

75 флагов компания передаст украинским школам в разных регионах страны, которые изберут случайным образом.

Еще 25 флагов ОККО развернет вместе со своими командами в разных уголках Украины.

Что известно о проекте "Флаг Независимости"

В рамках проекта Ukraine WOW и фонд "Повернись живим" при поддержке Верховной Рады Украины воссоздали Флаг Независимости - такого же цвета и размера, как оригинальный флаг 1991 года.

Всего изготовили 1000 экземпляров.

"ОККО стала первой компанией, которая присоединилась к проекту, приобретя 100 флагов. Для нас важно приобщаться к инициативам, которые не только объединяют вокруг важных для страны символов, но и имеют конкретный результат для Сил обороны Украины", - комментирует вице-президент по маркетингу и развитию ОККО Василий Дмитрив.

Сеть АЗК ОККО перечислила 4 млн грн на закупку НРК для Сил обороны Украины в рамках благотворительного проекта "Флаг Независимости" (фото: ОККО)

Средства, собранные в рамках проекта "Флаг Независимости", фонд "Повернись живим" направит на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны.

НРК помогают выполнять задачи на самых опасных участках фронта без прямого риска для людей: они используются для эвакуации раненых, доставки медикаментов, провизии, боеприпасов и других необходимых грузов.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют самые рискованные задачи вместо военных, медиков и водителей. К примеру, там, где один НРК может перевезти до 500 килограммов груза за два часа без риска для жизни военных, нужно 25 человек, которые должны будут находиться в зоне поражения FPV-дронов, и значительно больше времени", - объясняет заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Поддержка ОККО для сил обороны

Отметим, что ОККО системно поддерживает Силы обороны Украины и реализует совместные проекты с фондом "Повернись живим".

В частности, в рамках благотворительной инициативы "ОКО ЗА ОКО" уже аккумулировано 1,5 млрд грн на оружие и технику для ВСУ.

В настоящее время продолжается четвертый этап инициативы - "ОКО ЗА ОКО. Дронопад".

Всего с начала полномасштабного вторжения ОККО направило более 4,3 млрд грн в поддержку войска и гуманитарных проектов.