За 100 км від України. США продовжили присутність 4 тисяч військових у Румунії

США продовжили присутність бригади 101 повітряно-десантної дивізії в Румунії на найближчі дев'ять місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Повідомляється, що американських військових було перекинуто в країну на початку 2022 року для посилення східного флангу НАТО на тлі вторгнення РФ до України. Контингент було збільшено до бригади влітку.
Загалом до складу бригади входять близько 4 тисяч американських військових, вони знаходяться на авіабазі "Михайло Когелнічану" менше ніж за 100 км від кордону з Україною. У Пентагоні підкреслили, що протягом двох місяців буде проведено ротацію. Військових змінить бригада тієї ж дивізії, що прибуває зі США.
Раніше ми писали, що 17 січня до Румунії прибули літаки далекого радіолокаційного виявлення Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, ще 13 січня стало відомо, що НАТО планує перекинути свої розвідувальні літаки з Німеччини до Румунії.
Також повідомлялося, що президент Румунії Клаус Йоханніс закликав НАТО посилити свою присутність на східному фланзі на фоні війни проти України.
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