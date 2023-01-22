За 100 км від України. США продовжили присутність 4 тисяч військових у Румунії

Повідомляється, що американських військових було перекинуто в країну на початку 2022 року для посилення східного флангу НАТО на тлі вторгнення РФ до України. Контингент було збільшено до бригади влітку.

Загалом до складу бригади входять близько 4 тисяч американських військових, вони знаходяться на авіабазі "Михайло Когелнічану" менше ніж за 100 км від кордону з Україною. У Пентагоні підкреслили, що протягом двох місяців буде проведено ротацію. Військових змінить бригада тієї ж дивізії, що прибуває зі США.