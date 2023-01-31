В 100 км от линии фронта. Оккупанты строят "зубы дракона" вокруг Мелитополя
Оккупанты строят оборонительные сооружения на оккупированной части Запорожской области. Речь идет о так называемых "зубах дракона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Фортификационные сооружения уже есть вокруг Мелитополя - со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонской области", - рассказал он.
По его данным, за последние недели оккупанты накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта - в 100 км от линии фронта.
"Уже ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму", - добавил Федоров.
Напомним, в начале декабря впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Город оккупанты и дальше превращают в свою тыловую военную базу.
Также всего за несколько дней новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные в октябре на юге позволили оккупантов организованно отступить из Херсона.
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