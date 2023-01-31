В 100 км от линии фронта. Оккупанты строят "зубы дракона" вокруг Мелитополя

Оккупанты строят оборонительные сооружения на оккупированной части Запорожской области. Речь идет о так называемых "зубах дракона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Фортификационные сооружения уже есть вокруг Мелитополя - со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонской области", - рассказал он.

По его данным, за последние недели оккупанты накопали окопов и наставили "зубов дракона" вокруг Бердянского аэропорта - в 100 км от линии фронта.

"Уже ищут людей для строительства линии обороны во временно оккупированном Крыму", - добавил Федоров.