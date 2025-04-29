100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу

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Чому спроби США завершити війну Росії проти України "буксують"?

Як Трамп зіпсував відносини з союзниками США?

Які наслідки мають розв'язані Трампом торгові війни?

З якими труднощами зіштовхнувся Трамп всередині США?

"Я вирішив більше проблем у світі, не просячи і не отримуючи за це визнання", - заявив Дональд Трамп 25 квітня в інтерв'ю Time, присвяченому його першим 100 дням на посаді. Вочевидь, він мав на увазі ще свій перший президентський термін. Хоча і зараз він ледь не щодня розповідає журналістам, як вміє "вирішувати проблеми" та "укладати угоди". Але, як правило, не уточнює, які саме зі світових проблем він "вирішив" або "вирішує".

Адже сухі факти свідчать про зворотне – за час своєї другої каденції Трампу не вдалося розв'язати жодної серйозної глобальної кризи. Швидше навпаки, за 100 днів на посаді Трамп радше створив хаос там, де раніше був відносний порядок.

Як Трамп починає нові війни

Президент США встиг посваритися з головними союзниками і торговими партнерами Америки. Першими під його удар потрапили Мексика та Канада, які входять до спільної зі США зони вільної торгівлі USMCA, відповідно, мають найбільше позитивне сальдо торгівлі зі США. Крім того, через мексиканський і меншою мірою канадський кордон до Штатів прямують нелегальні мігранти. І те й інше в очах Трампа є більш ніж достатніми підставами, щоб зарахувати сусідів до числа ворогів Америки.

Водночас переговори щодо торгівлі тривають. І вони стосуються не лише Мексики та Канади, а й більшої частини світу. Днем початку торгової війни стало 2 квітня (яке Трамп назвав "Днем визволення"), коли він підписав указ про запровадження ввізних мит проти Євросоюзу, Китаю, та більшості країн Азії, навіть щодо України та тихоокеанських островів – але не Росії. Та вже через тиждень він оголосив про призупинення тарифів на 90 днів.

За його словами, понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати торгові питання, пішовши США на поступки. А в тому ж інтерв'ю Time Трамп ошелешив журналістів заявою про те, що він уклав уже "200 угод". А на прохання назвати хоч одну взявся розповідати, що США тримають в Німеччині "50 тисяч солдат".

Але чи не єдиними, хто наважився прийняти тарифний виклик Трампа, стали китайці – країна, яка якраз і є головним конкурентом США в світовій економіці. Трамп розпочав відверто абсурдну гонку тарифів, довівши їх до безпрецедентних 145% на китайські товари.

Дональд Трамп зі списком торгових тарифів, запроваджених проти інших країн (фото: Getty Images)

Однак невдовзі, під тиском своїх радників та ситуації на ринках, Трамп відступив назад, зробивши численні винятки для окремих груп товарів. І почав розповідати про інтенсивні переговори з китайцями щодо завершення торгівельної війни. Втім, в Пекіні про жодні такі перемовини не чули.

"Трамп подає тарифи як величезний успіх і намагається тим самим зберегти прихильність своєї аудиторії.Тому з точки зору його розуміння, звісно, це такий суттєвий успіх. Але якщо об'єктивно, то якихось суперрадикальних проривів я принаймні зараз не бачу", – сказав РБК-Україна голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов.

Ба більше, такі дії Трампа мали кілька наслідків. По-перше, торгова війна Трампа поставила весь світ на грань нової економічної кризи. У перший же день запровадження тарифів ключовий фондовий індекс США S&P 500 знизився на 3,2%, а Nasdaq — на 4,1%. У Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через нові тарифи. І навіть, якщо Трампа переконають завершити тарифну лихоманку, довіру до США як безумовно надійного економічного партнера у світі відновити вже буде важко.

По-друге, були підірвані відносини США навіть з найближчими союзниками. Адже торгові тарифи стали лише одним з проявів політики Трампа щодо традиційних союзників Америки. Ще до виборів він заявляв, що не буде захищати ті країни НАТО, які витрачають на оборону менш як 2% від ВВП.

А віце-президент США Джей Ді Венс шокував європейців на Мюнхенській конференції, коли фактично прямим текстом пояснив їм, що безпека Європи – це справа Європи. Тож не дивно, що за численними даними американських медіа, Трамп розглядає виведення військ США з Європи. Тож європейські партнери Америки вже цілком серйозно обговорюють сценарії, коли їм доведеться протистояти агресивній Росії сам на сам. Тим паче відносини з Путіним у Трампа склалися якщо не дружні, то і не ворожі.

Як Трамп не завершує старі війни

В ході передвиборчої кампанії Трамп багатократно заявляв про наміри завершити війни, які розпочалися під час каденції Джо Байдена. І справді, активність американської дипломатії щодо України і Росії відчутна. Телефонні розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, кілька раундів непрямих переговорів у Саудівській Аравії, численні поїздки представників Трампа, Кіта Келлога та Стіва Віткоффа, дають результат – але лише за оцінками самого Трампа та його команди.

Держсекретар США Марко Рубіо 27 квітня заявив, що перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".

Але практика каже, що навіть попри домовленості на словах, навіть тимчасове припинення вогню важко реалізувати через позицію Росії. Так було із "енергетичним перемир'ям", яке набуло чинності 25 березня. Схожа історія повторилася і з "Пасхальним перемир'ям" 20 квітня. Навіть коли Путін в односторонньому порядку заявляв про припинення вогню, це використовувалось, щоб показати Трампу благі наміри Росії. А на практиці обстріли України поновлювалися за лічені години. Сюди ж вкладається і нова кремлівська історія про "перемир'я на 9 травня".

"Адміністрація Трампа вже доклала доволі багато дипломатичних і організаційних зусиль з точки зору вироблення політики. І в цьому є велика проблема для нас, тому що вони думають, що вже пророблено 50-60% роботи, що ось Росія вже погодиться, а ми насправді бачимо іншу картину. І це, відповідно, створює завищені очікування", – сказав РБК-Україна Владислав Фарапонов.

Втім схоже, що під сотий день свого президентства Трамп поволі все ж починає усвідомлювати очевидну для України та Європи річ – головною перешкодою для завершення російсько-української війни є Росія, а не Україна.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час зустрічі в Ватикані (фото: Getty Images)

При цьому Трамп чітко дає зрозуміти, що йому абсолютно не важливо, хто контролюватиме, наприклад, Крим чи де саме на Донбасі пролягатиме лінія розмежування. Як він постійно каже, "я просто хочу досягнути угоди". Але для "угоди" апріорі необхідна згода всіх сторін, зокрема й країни-агресорки.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик, Трамп ще не задіяв усі наявну у США засоби тиску на Росію. На те є кілька причин.

"Не можна сказати, що потенційно в його арсеналі є багато важелів. Але деякі, щодо посилення тиску на Росію, все ж є. Найбільша проблема полягає в тому, що він не хоче підтримувати Україну, й дуже не хоче використовувати тиск на Москву, оскільки саме встановлення дружніх відносин з нею постає пріоритетом для нього", – сказав виданню Дубовик.

Серед іншого, на мотивацію США впливає можливість Росії грати в американських інтересах не лише щодо України. На Близькому Сході Вашингтон веде паралельні переговори щодо ядерної програми з Іраном. Цю проблему Трамп створив собі сам ще під час першого президентського терміну.

Ще в 2015 році США та п'ять інших країн підписали з Іраном угоду, яка передбачала контроль його ядерної програми в обмін на зняття частини санкцій. Однак, в 2018 році Трамп в односторонньому порядку вивів Штати з угоди. Тепер же він намагається домовитись з Іраном знову. Що важливо, Росія намагається використати свої зв'язки з Іраном та стати для США посередником, імовірно, в обмін на сприяння в інших сферах, зокрема, щодо України. Наразі переговори з Іраном тривають, і чи дадуть вони результат, невідомо.

Якими можуть бути дії Трампа у відповідь на затягування перемовин, показала ситуація в Секторі Газа. Завершити конфлікт між Ізраїлем та угруповання ХАМАС Трамп спробував ще до своєї інавгурації. Його емісар Стівен Віткофф у січні дійсно зміг досягти певного прориву, змусивши обидві сторони піти на компроміс щодо обмеження бойових дій в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Однак, з часом угода зайшла в глухий кут. ХАМАС, розуміючи, що заручники є його єдиним козирем, всіляко затягував процес. Тож у середині березня Трамп дав Ізраїлю карт-бланш на фізичну ліквідацію бойовиків. Бойові дії низької інтенсивності в Секторі Газа тривають досі, а Трамп вкрай рідко згадує про них. Тим більше, що у нього є багато цікавіших тем всередині США.

Внутрішні проблеми Трампа

Традиційно для американських виборців найбільш важливими є питання внутрішньої політики. І саме тут Трамп проявив найбільшу активність: від масових депортацій нелегальних мігрантів, до повернення лише двох статей в офіційні документи і навіть збільшення тиску води в американських душах. Одночасно Трамп займається масовими скороченнями в державному апараті. За 100 днів президентства Трамп встиг підписати рекордну кількість указів – 140. Для порівняння, за цей же період у Байдена було близько 40, а в Обами – 20.

Проте така активність не завжди йде йому на користь.Згідно з опитуванням ABC News, Washington Post та Ipsos, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа на посаді. Це на 6 % менше, ніж у лютому і є антирекордом для перших 100 днів президентів США. Прикметно, що попередній антирекорд встановив сам Трамп під час своєї першої каденції.

Загалом у падінні рейтингів президента немає нічого дивного, адже після кожних виборів він зіштовхується із поляризацією суспільства. Але у випадку Трампа воно більше, ніж зазвичай, через надмірну радикальність американського президента, сказав РБК-Україна Фарапонов.

Крім того, Трамп цілеспрямовано грає на поляризацію американського суспільства, постійно протиставляючи себе попередній адміністрації Джо Байдена та Демократичній партії загалом – тобто, грубо кажучи, ледь не половині американського суспільства.

Злий жарт із Трампом грає нереальність багатьох обіцянок, які він зробив перед виборами, сказав виданню Володимир Дубовик.

"Головним чином це пов’язано з нереалістичними очікуваннями. Кожен вкладав щось своє, коли підтримав Трампа на виборах. Врешті решт, якщо будуть і надалі накопичуватись проблеми з цінами, доступністю ліків та медичного обслуговування тощо – це спричинить тривалий спад рейтингу", – зазначив експерт.

Але за його словами, Трамп може спокійно залишатись впливовим президентом і при низьких рейтингах, оскільки контролює також і Конгрес, принаймні до проміжних виборів 2026 року.

Ще одним джерелом внутрішніх проблем для Трампа є його команда, відібрана насамперед за принципом особистої лояльності до президента. І це не могло не вилізти Трампу боком. Серед помітних людей з його нинішнього оточення – мультимільярдер Ілон Маск та міністр оборони Піт Гегсет, котрі генерують скандали не гірше за самого Трампа.

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Хоч і без особливих реальних досягнень за 100 днів, Трамп показав, що він рішуче налаштований змінити як Америку, так і увесь світ відповідно до своїх уявлень про національні інтереси США. І як запевняє його команда, Білий дім вже підготував план роботи на наступну президентську стоденку. Втім, сам Трамп неодноразово доводив, наскільки легко він ставиться до будь-яких дат і термінів. Спочатку обіцянка завершити російсько-українську війну виявилася "перебільшенням", а потім – взагалі "жартом".

Зараз аналогічна історія спостерігається з "дедлайнами" для укладання мирної угоди, у випадку зриву яких США погрожують взагалі вийти з процесу. Спочатку Трамп говорив, що цей дедлайн існує, згодом заперечив його існування. За останньою версією, дедлайн складатиме два тижні. Або менше, або трохи більше, уточнив американський президент.

"Я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа", – заявив Трамп в інтерв'ю The Atlantic.