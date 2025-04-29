100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира

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Почему попытки США завершить войну России против Украины "буксуют"?

Как Трамп испортил отношения с союзниками США?

Какие последствия имеют развязанные Трампом торговые войны?

С какими трудностями столкнулся Трамп внутри США?

"Я решил больше проблем в мире, не прося и не получая за это признания", - заявил Дональд Трамп 25 апреля в интервью Time, посвященном его первым 100 дням на посту. Очевидно, он имел в виду еще свой первый президентский срок. Хотя и сейчас он едва ли не ежедневно рассказывает журналистам, как умеет "решать проблемы" и "заключать сделки". Но, как правило, не уточняет, какие именно из мировых проблем он "решил" или "решает".

Ведь сухие факты свидетельствуют об обратном – за время своей второй каденции Трампу не удалось решить ни одного серьезного глобального кризиса. Скорее наоборот, за 100 дней на посту Трамп создал хаос там, где раньше был относительный порядок.

Как Трамп начинает новые войны

Президент США успел поссориться с главными союзниками и торговыми партнерами Америки. Первыми под его удар попали Мексика и Канада, которые входят в совместную с США зону свободной торговли USMCA, соответственно, имеют наибольшее положительное сальдо торговли с США. Кроме того, через мексиканскую и в меньшей степени канадскую границу в Штаты направляются нелегальные мигранты. И то и другое в глазах Трампа являются более чем достаточными основаниями, чтобы причислить соседей к числу врагов Америки.

В то же время переговоры по торговле продолжаются. И они касаются не только Мексики и Канады, но и большей части мира. Днем начала торговой войны стало 2 апреля (которое Трамп назвал "Днем освобождения"), когда он подписал указ о введении ввозных пошлин против Евросоюза, Китая и большинства стран Азии, даже в отношении Украины и тихоокеанских островов – но не России. Но уже через неделю он объявил о приостановлении тарифов на 90 дней.

По его словам, более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить торговые вопросы, пойдя США на уступки. А в том же интервью Time Трамп ошарашил журналистов заявлением о том, что он заключил уже "200 сделок". А на просьбу назвать хоть одну взялся рассказывать, что США держат в Германии "50 тысяч солдат".

Но едва ли не единственными, кто решился принять тарифный вызов Трампа, стали китайцы – страна, которая как раз и является главным конкурентом США в мировой экономике. Трамп начал откровенно абсурдную гонку тарифов, доведя их до беспрецедентных 145% на китайские товары.

Дональд Трамп со списком торговых тарифов, введенных против других стран (фото: Getty Images)

Однако вскоре, под давлением своих советников и ситуации на рынках, Трамп отступил назад, сделав многочисленные исключения для отдельных групп товаров. И начал рассказывать об интенсивных переговорах с китайцами по завершению торговой войны. Впрочем, в Пекине ни о каких таких переговорах не слышали.

"Трамп подает тарифы как огромный успех и пытается тем самым сохранить благосклонность своей аудитории, поэтому с точки зрения его понимания, конечно, это такой существенный успех. Но если объективно, то каких-то суперрадикальных прорывов я по крайней мере сейчас не вижу", – сказал РБК-Украина глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов.

Более того, такие действия Трампа имели несколько последствий. Во-первых, торговая война Трампа поставила весь мир на грань нового экономического кризиса. В первый же день введения тарифов ключевой фондовый индекс США S&P 500 снизился на 3,2%, а Nasdaq – на 4,1%. Во Всемирной торговой организации считают, что объем торговли товарами между Китаем и США может сократиться на 80% из-за новых тарифов. И даже если Трампа убедят завершить тарифную лихорадку, доверие к США как безусловно надежному экономическому партнеру в мире восстановить уже будет трудно.

Во-вторых, были подорваны отношения США даже с ближайшими союзниками. Ведь торговые тарифы стали лишь одним из проявлений политики Трампа в отношении традиционных союзников Америки. Еще до выборов он заявлял, что не будет защищать те страны НАТО, которые тратят на оборону менее 2% от ВВП.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал европейцев на Мюнхенской конференции, когда фактически прямым текстом объяснил им, что безопасность Европы – это дело Европы. Неудивительно, что по многочисленным данным американских медиа, Трамп рассматривает вывод войск США из Европы. Поэтому европейские партнеры Америки уже вполне серьезно обсуждают сценарии, когда им придется противостоять агрессивной России один на один. Тем более отношения с Путиным у Трампа сложились если не дружеские, то и не враждебные.

Как Трамп не завершает старые войны

В ходе предвыборной кампании Трамп многократно заявлял о намерениях завершить войны, которые начались во время каденции Джо Байдена. И действительно, активность американской дипломатии в отношении Украины и России ощутима. Телефонные разговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, несколько раундов непрямых переговоров в Саудовской Аравии, многочисленные поездки представителей Трампа, Кита Келлога и Стива Уиткоффа, дают результат – но только по оценкам самого Трампа и его команды.

Госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля заявил, что перспективы какой-то договоренности о прекращении российско-украинской войны "ближе чем когда-либо за последние три года, но мы все еще не там".

Но практика говорит, что даже несмотря на договоренности на словах, даже временное прекращение огня трудно реализовать из-за позиции России. Так было с "энергетическим перемирием", которое вступило в силу 25 марта. Похожая история повторилась и с "Пасхальным перемирием" 20 апреля. Даже когда Путин в одностороннем порядке заявлял о прекращении огня, это использовалось, чтобы показать Трампу благие намерения России. А на практике обстрелы Украины возобновлялись за считанные часы. Сюда же укладывается и новая кремлевская история о "перемирии на 9 мая".

"Администрация Трампа уже приложила довольно много дипломатических и организационных усилий с точки зрения выработки политики. И в этом есть большая проблема для нас, потому что они думают, что уже проделано 50-60% работы, что вот Россия уже согласится, а мы на самом деле видим другую картину. И это, соответственно, создает завышенные ожидания", – сказал РБК-Украина Владислав Фарапонов.

Впрочем похоже, что под сотый день своего президентства Трамп медленно все же начинает осознавать очевидную для Украины и Европы вещь – главным препятствием для завершения российско-украинской войны является Россия, а не Украина.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане (фото: Getty Images)

При этом Трамп четко дает понять, что ему совершенно не важно, кто будет контролировать, например, Крым или где именно на Донбассе будет пролегать линия разграничения. Как он постоянно говорит, "я просто хочу достичь соглашения". Но для "соглашения" априори необходимо согласие всех сторон, в том числе и страны-агрессора.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик, Трамп еще не задействовал все имеющиеся у США средства давления на Россию. На то есть несколько причин.

"Нельзя сказать, что потенциально в его арсенале есть много рычагов. Но некоторые, по усилению давления на Россию, все же есть. Самая большая проблема заключается в том, что он не хочет поддерживать Украину, и очень не хочет использовать давление на Москву, поскольку именно установление дружеских отношений с ней является приоритетом для него", – сказал изданию Дубовик.

Среди прочего, на мотивацию США влияет возможность России играть в американских интересах не только в отношении Украины. На Ближнем Востоке Вашингтон ведет параллельные переговоры по ядерной программе с Ираном. Эту проблему Трамп создал себе сам еще во время первого президентского срока.

Еще в 2015 году США и пять других стран подписали с Ираном соглашение, которое предусматривало контроль его ядерной программы в обмен на снятие части санкций. Однако, в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вывел Штаты из соглашения. Теперь же он пытается договориться с Ираном снова. Что важно, Россия пытается использовать свои связи с Ираном и стать для США посредником, вероятно, в обмен на содействие в других сферах, в частности, по Украине. Сейчас переговоры с Ираном продолжаются, и дадут ли они результат, неизвестно.

Какими могут быть действия Трампа в ответ на затягивание переговоров, показала ситуация в Секторе Газа. Завершить конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС Трамп попытался еще до своей инаугурации. Его эмиссар Стивен Уиткофф в январе действительно смог достичь определенного прорыва, заставив обе стороны пойти на компромисс по ограничению боевых действий в обмен на освобождение израильских заложников.

Однако, со временем соглашение зашло в тупик. ХАМАС, понимая, что заложники являются его единственным козырем, всячески затягивал процесс. Поэтому в середине марта Трамп дал Израилю карт-бланш на физическую ликвидацию боевиков. Боевые действия низкой интенсивности в Секторе Газа продолжаются до сих пор, а Трамп крайне редко упоминает о них. Тем более, что у него есть много более интересных тем внутри США.

Внутренние проблемы Трампа

Традиционно для американских избирателей наиболее важными являются вопросы внутренней политики. И именно здесь Трамп проявил наибольшую активность: от массовых депортаций нелегальных мигрантов, до возвращения всего двух полов в официальные документы и даже увеличения давления воды в американских душах. Одновременно Трамп занимается массовыми сокращениями в государственном аппарате. За 100 дней президентства Трамп успел подписать рекордное количество указов – 140. Для сравнения, за этот же период у Байдена было около 40, а у Обамы – 20.

Однако такая активность не всегда идет ему на пользу. Согласно опросу ABC News, Washington Post и Ipsos, только 39% американцев одобряют работу Трампа на посту. Это на 6% меньше, чем в феврале и является антирекордом для первых 100 дней президентов США. Примечательно, что предыдущий антирекорд установил сам Трамп во время своей первой каденции.

В целом в падении рейтингов президента нет ничего удивительного, ведь после каждых выборов он сталкивается с поляризацией общества. Но в случае Трампа оно больше, чем обычно, из-за чрезмерной радикальности американского президента, сказал РБК-Украина Фарапонов.

Кроме того, Трамп целенаправленно играет на поляризацию американского общества, постоянно противопоставляя себя предыдущей администрации Джо Байдена и Демократической партии в целом – то есть, грубо говоря, чуть ли не половине американского общества.

Злую шутку с Трампом играет нереальность многих обещаний, которые он сделал перед выборами, сказал изданию Владимир Дубовик.

"Главным образом это связано с нереалистичными ожиданиями. Каждый вкладывал что-то свое, когда поддержал Трампа на выборах. В конце концов, если будут и дальше накапливаться проблемы с ценами, доступностью лекарств и медицинского обслуживания и т.д. – это повлечет длительный спад рейтинга", –отметил эксперт.

Но по его словам, Трамп может спокойно оставаться влиятельным президентом и при низких рейтингах, поскольку контролирует также и Конгресс, по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года.

Еще одним источником внутренних проблем для Трампа является его команда, отобранная прежде всего по принципу личной лояльности к президенту. И это не могло не вылезти Трампу боком. Среди заметных людей из его нынешнего окружения – мультимиллиардер Илон Маск и министр обороны Пит Хэгсет, которые генерируют скандалы не хуже самого Трампа.

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Хотя и без особых реальных достижений за 100 дней, Трамп показал, что он решительно настроен изменить как Америку, так и весь мир в соответствии со своими представлениями о национальных интересах США. И как уверяет его команда, Белый дом уже подготовил план работы на следующую президентскую стодневку. Впрочем, сам Трамп неоднократно доказывал, насколько легко он относится к любым датам и срокам. Сначала обещание завершить российско-украинскую войну оказалось "преувеличением", а потом – вообще "шуткой".

Сейчас аналогичная история наблюдается с "дедлайнами" для заключения мирного соглашения, в случае срыва которых США угрожают вообще выйти из процесса. Сначала Трамп говорил, что этот дедлайн существует, впоследствии отрицал его существование. По последней версии, дедлайн будет составлять две недели. Или меньше, или чуть больше, уточнил американский президент.

"Я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезная вещь", – заявил Трамп в интервью The Atlantic.