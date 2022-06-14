За 100 днів війни Росія отримала 93 млрд євро з продажу нафти і газу, - дослідження

За перші 100 днів війни Росія заробила 93 млрд євро доходу з продажу викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр дослідження енергетики та чистого повітря у Twitter .

"Росія отримала 93 млрд євро доходу з експорту викопного палива за перші 100 днів війни", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 61% проданих енергоресурсів були експортовані до Європи на суму в 57 млрд євро.

Нагадаємо, у березні ДТЕК та державні НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.