Из более 100 000 мобилизованных в ОРДЛО почти четверть погибли, - правозащитники

По данным правозащитников, Россия принудительно мобилизовала на войну против Украины более 100 000 тысяч жителей оккупированного Донбасса.

По его словам, принудительная мобилизация началась еще в 2021 году, когда мужчин отправляли на так называемые сборы. Это позволило оккупантам собрать данные об около 50 000 резервистах, чтобы в течение 22-23 февраля 2022 года их быстро мобилизовать.

"По нашим данным, случаев принудительной мобилизации было более 100 000. Но не нужно думать, что все они были отправлены на фронт. На конец апреля было 23 000 погибших именно среди принудительно мобилизованных. Это страшная цифра", - отметил Лисянский.