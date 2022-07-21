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З понад 100 000 мобілізованих в ОРДЛО майже чверть загинули, - правозахисники

Фото: майже чверть мобілізованих в ОРДЛО чоловіків загинули (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За даними правозахисників, Росія примусово мобілізувала на війну проти України понад 100 000 тисяч жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію засновника "Східної правозахисної групи" Павла Лисянського.

За його словами, примусова мобілізація почалася ще в 2021 році, коли чоловіків відправляли на так звані збори. Це дозволило окупантам зібрати дані про близько 50 000 резервістів, щоб протягом 22-23 лютого 2022 року їх швидко мобілізувати.

"За нашими даними, випадків примусової мобілізації було понад 100 000. Але не потрібно думати, що всі вони були відправлені на фронт. На кінець квітня було 23 000 загиблих саме серед примусово мобілізованих. Це страшна цифра", - зазначив Лисянський.

Нагадаємо, раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що росіяни кидають у бій мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих територій.

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ОРДЛОВійна Росії проти України