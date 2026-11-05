10 виробників кухонь, на які варто звернути увагу: фабрики, технології та можливості для покупців

Комфорт Меблі - кухні, шафи та комплексний сервіс

Фабрика з Білоцерківщини працює з 2002 року. Підприємство першим запустило масове виробництво комп'ютерних столів, освоїло зворотний друк на дзеркалах шаф-купе та впровадило цифрові системи замовлення.

Розвиток кухонного напряму охоплював серію "Хай-тек", радіусні завершення, розширення палітри плівкових фасадів із 2008 року та впровадження серійних кухонних антресолей. Фабрика має власні фарбувальні лінії, які використовує, зокрема, для обробки МДФ-фасадів. Серед заявлених технологічних особливостей - нанесення UF-фарби на фасади ЛДСП.

Одна з особливостей "Комфорт Меблі" - поєднання власних виробничих технологій, цифровізації та комплексного супроводу замовлення. Досвід упровадження технологічних рішень із 2002 року доповнюють власні цифрові інструменти, які спрощують процес вибору та оформлення меблів.

Сьогодні компанія пропонує модульні кухні, індивідуальне 3D-проєктування, виготовлення меблів і супутні послуги. Через онлайн-магазин покупці можуть ознайомитися з асортиментом, створити проєкт і оформити замовлення.

Окремий акцент зроблено на супроводі клієнта на різних етапах: від замірів і розробки 3D-проєкту до комплектації, доставки та монтажу. Такий підхід дає змогу отримати не лише меблевий комплект, а й комплексне рішення для облаштування кухні.

Виробничий комплекс "Комфорт Меблі" з висоти (фото: komfortmebli.com.ua)

RODA - спеціалізація на індивідуальних кухнях

RODA зосереджується на розробленні й виготовленні кухонь за індивідуальними проєктами. Серед особливостей компанії - власний виробничий комплекс, дизайн-лабораторія та мережа представництв.

Основний напрям роботи - проєктування кухонного простору з урахуванням площі приміщення, планування, побажань замовника та стилістики інтер'єру. Такий формат орієнтований на покупців, для яких важливі індивідуальні розміри, конфігурація меблів і деталізація проєкту.

MERX - виробництво кухонь і комплексне меблювання

Компанія виготовляє кухні поряд з іншими категоріями меблів. Серед заявлених можливостей - власне виробництво та розвинена мережа салонів.

Сьогодні асортимент охоплює кухні та інші категорії меблів для житлових і комерційних приміщень.

Наявність різних меблевих напрямів дає змогу розглядати MERX як виробника не лише кухонь, а й рішень для комплексного облаштування житла. Це може бути актуальним для покупців, які планують оформити кілька приміщень у єдиній стилістиці. Під час вибору варто враховувати конкретні колекції, матеріали, комплектацію та умови замовлення.

ELIO - дизайнерські кухні та індивідуальні рішення

ELIO - виробник дизайнерських меблів, зокрема кухонь. Компанія поєднує меблеве виробництво, дизайнерські розробки та технологічні рішення для індивідуальних проєктів.

Кухонний простір у такому форматі розглядається як частина загальної концепції житла. Тому під час вибору важливо оцінювати не лише зовнішній вигляд меблів, а й матеріали, конструктивні рішення, комплектацію та відповідність проєкту іншим елементам інтер'єру.

Spektr-M - модульні кухні та меблі на замовлення

Spektr-M пропонує модульні кухні, гарнітури на замовлення та інші корпусні меблі. В асортименті представлені моделі в різних стилях і кольорах.

Модульний формат дає змогу комбінувати окремі елементи відповідно до конфігурації приміщення. Водночас компанія працює з індивідуальними побажаннями покупців. Перед замовленням варто уточнити можливості зміни розмірів, вибору фасадів, комплектації, а також умови доставки та монтажу.

MIRT - авторські кухні та преміальні інтер’єри

MIRT працює у сегменті меблів преміального рівня та індивідуальних інтер’єрних проєктів. Компанія виготовляє меблі з деревини та плитних матеріалів, зокрема пропонує кухонні рішення й комплексне облаштування інтер'єрів.

У цьому сегменті важливими критеріями вибору стають матеріали, складність конструкції, деталізація проєкту та точність реалізації дизайнерського задуму. Вартість індивідуальних меблів залежить від комплектації, використаних матеріалів і параметрів конкретного замовлення.

KOLSS - кухні за індивідуальними проєктами

KOLSS спеціалізується на меблях на замовлення, зокрема кухнях та рішеннях для комплексного облаштування інтер'єру. Такий підхід передбачає адаптацію конструкції та дизайну до параметрів конкретного приміщення.

Під час планування замовлення важливо враховувати не лише зовнішній вигляд фасадів, а й матеріали корпусу, фурнітуру, внутрішнє наповнення та особливості монтажу. Вартість і строки виготовлення залежать від складності проєкту та обраної комплектації.

Nika Favorit - індивідуальні меблі та кухні

Nika Favorit - виробник із Запоріжжя, який працює з 1997 року. Компанія має власне виробництво та пропонує виготовлення кухонь і корпусних меблів за індивідуальними проєктами.

Основна особливість такого формату - можливість врахувати планування приміщення, розміри, побажання щодо конструкції та дизайну. Окрім виготовлення меблів, компанія пропонує монтаж, що дає змогу організувати кілька етапів облаштування в межах одного замовлення.

Sokme - промислове виробництво корпусних меблів

Sokme - меблева фабрика зі Львівщини, яка працює з 2000 року. Підприємство спеціалізується на виробництві корпусних меблів, використовуючи сучасне обладнання.

У кухонному напрямі представлені модульні колекції та готові рішення. Такий асортимент орієнтований на покупців, яким важливо обрати меблі з наявних моделей і підібрати конфігурацію відповідно до параметрів приміщення.

Virmo - корпусні меблі та кухні на замовлення

Virmo - українська меблева фабрика з понад 24-річним досвідом виробництва корпусних меблів із ДСП та МДФ. Компанія пропонує кухні за індивідуальними розмірами, зокрема прямі, кутові та модульні рішення.

Окрім індивідуальних замовлень, виробник розвиває серійний напрям. Такий формат дає змогу обирати між готовими меблевими рішеннями та кухнями, адаптованими до конкретного приміщення. Умови замірів, проєктування, доставки й монтажу варто уточнювати безпосередньо перед оформленням замовлення.

Порівняння форматів і відмінностей меблевих фабрик України

Виробник Основний формат Відмінність Комфорт Меблі Модульні + індивідуальні кухні Комплексний сервіс: заміри, 3D-проєкт, доставка, монтаж RODA Індивідуальні кухні Власне виробництво, дизайн-лабораторія, мережа представництв MERX Серійні та проєктні кухні Широкий асортимент меблів для житла й бізнесу ELIO Дизайнерські кухні Індивідуальні проєкти та комплексні інтер’єрні рішення Spektr-M Модульні кухні Модульні рішення та виготовлення на замовлення MIRT Індивідуальні кухні Преміальні матеріали та комплексне облаштування інтер’єрів KOLSS Індивідуальні кухні Кухні за індивідуальними проєктами та меблеві рішення Nika Favorit Індивідуальні кухні Власне виробництво та монтаж Sokme Модульні кухні Промислове виробництво корпусних меблів, готові рішення Virmo Модульні + індивідуальні кухні Кухні за індивідуальними розмірами та серійні меблі

Порівняння послуг: що отримує покупець

Вибираючи виробника кухні, варто враховувати не лише дизайн фасадів і вартість меблів. На підсумковий бюджет і зручність замовлення впливають:

заміри

проєктування

доставка

монтаж

комплектація технікою

гарантійне обслуговування.

Різниця між виробниками полягає не тільки в асортименті, а й у тому, які етапи реалізації замовлення вони беруть на себе. Одні компанії зосереджуються переважно на виготовленні меблів за індивідуальними проєктами, інші пропонують готові модульні рішення або додаткові сервіси.

Так, за інформацією на сайті "Комфорт Меблі", компанія пропонує замір, безкоштовний 3D-проєкт, комплектацію технікою, доставку, збирання та онлайн-замовлення. Таким чином, покупець може отримати супровід не лише на етапі вибору та проєктування, а й під час реалізації готового рішення. Умови замовлення, комплектацію та вартість додаткових послуг варто уточнювати безпосередньо перед оформленням.

Порівняння послуг меблевих фабрик

Фабрика Заміри 3D / проєктування Доставка Монтаж Техніка / комплектація Онлайн-замовлення Комфорт Меблі Так Безкоштовний 3D-проєкт Так Так Так Так RODA Так, платний Індивідуальний проєкт Так Так Не зазначено Так MERX Уточнити Індивідуальний розрахунок Так Так Уточнити Не зазначено ELIO Не зазначено Дизайнерські рішення Не зазначено Не зазначено Не зазначено Сайт / салон Spektr-M Не зазначено Виготовлення на замовлення Не зазначено Не зазначено Не зазначено Через сайт MIRT Не зазначено Проєктування Не зазначено Так Не зазначено Через сайт KOLSS Уточнити Розрахунок проєкту Не зазначено Не зазначено Не зазначено Інтернет-магазин Nika Favorit Так, виїзд дизайнера Ескізи та креслення Не зазначено Так Не зазначено Запит на розрахунок Sokme Не зазначено Не зазначено Так Не зазначено Не зазначено Заявка / консультація Virmo Не зазначено Не зазначено Так Не зазначено Не зазначено Інтернет-магазин

Примітка: "Не зазначено" означає, що послуга не має чіткого підтвердження на сайті виробника. Умови замовлення та надання додаткових послуг варто уточнювати безпосередньо у виробників.

На що звернути увагу покупцю

Перед замовленням кухні варто перевірити специфікацію:

матеріали корпусу й фасадів

фурнітуру

стільницю

комплектацію

гарантію.

Також важливо уточнити можливості адаптації модулів, строки виготовлення, умови доставки й монтажу та перелік послуг, які входять у вартість, зокрема заміри, 3D-проєктування і підключення техніки.

Порівнювати пропозиції варто за повною вартістю готової кухні, а не лише ціною меблевого комплекту.

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Як бачимо, український ринок кухонь пропонує різні моделі роботи - від серійних модульних рішень і широких меблевих мереж до індивідуального проєктування та виготовлення.

"Комфорт Меблі" вирізняється поєднанням власних виробничих технологій, зокрема фарбувальних ліній і заявленої компанією технології нанесення UF-фарби на фасади ЛДСП, цифрових інструментів замовлення та комплексного супроводу клієнта - від замірів і безкоштовного 3D-проєктування до комплектації технікою, доставки та монтажу. Це дає змогу поєднати індивідуальні побажання до кухні з комплексною організацією її реалізації.

Виробничий цех "Комфорт Меблі" (фото: komfortmebli.com.ua)

Під час вибору виробника варто враховувати комплектацію, матеріали, повну вартість, умови договору, гарантію та приклади виконаних робіт.

Зауважимо, що до огляду увійшли компанії з різними моделями роботи, щоб покупці могли оцінити не лише дизайн і вартість меблів, а й підходи до проєктування, виготовлення та реалізації замовлення.

Додамо, що до огляду увійшли виробники, інформацію про діяльність яких зібрано з відкритих джерел.