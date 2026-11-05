Комфорт Меблі - кухни, шкафы и комплексный сервис

Фабрика из Белоцерковского района работает с 2002 года. Предприятие первым запустило массовое производство компьютерных столов, освоило обратную печать на зеркалах шкафов-купе и внедрило цифровые системы заказа.

Развитие кухонного направления включало серию "Хай-тек", радиусные завершения, расширение палитры пленочных фасадов с 2008 года и внедрение серийных кухонных антресолей. Фабрика имеет собственные покрасочные линии, которые использует, в частности, для обработки МДФ-фасадов. Среди заявленных технологических особенностей - нанесение UF-краски на фасады ЛДСП.

Одна из особенностей "Комфорт Меблі" - сочетание собственных производственных технологий, цифровизации и комплексного сопровождения заказа. Опыт внедрения технологических решений с 2002 года дополняют собственные цифровые инструменты, которые упрощают процесс выбора и оформления мебели.

Сегодня компания предлагает модульные кухни, индивидуальное 3D-проектирование, изготовление мебели и сопутствующие услуги. Через интернет-магазин покупатели могут ознакомиться с ассортиментом, создать проект и оформить заказ.

Отдельный акцент сделан на сопровождении клиента на разных этапах: от замеров и разработки 3D-проекта до комплектации, доставки и монтажа. Такой подход позволяет получить не только мебельный комплект, но и комплексное решение для обустройства кухни.

Производственный комплекс "Комфорт Меблі" с высоты (фото: komfortmebli.com.ua)

RODA - специализация на индивидуальных кухнях

RODA сосредоточена на разработке и изготовлении кухонь по индивидуальным проектам. Среди особенностей компании - собственный производственный комплекс, дизайн-лаборатория и сеть представительств.

Основное направление работы - проектирование кухонного пространства с учетом площади помещения, планировки, пожеланий заказчика и стилистики интерьера. Такой формат ориентирован на покупателей, для которых важны индивидуальные размеры, конфигурация мебели и детализация проекта.

MERX - производство кухонь и комплексное меблирование

Компания изготавливает кухни наряду с другими категориями мебели. Среди заявленных возможностей - собственное производство и развитая сеть салонов.

Сегодня ассортимент охватывает кухни и другие категории мебели для жилых и коммерческих помещений.

Наличие разных мебельных направлений позволяет рассматривать MERX как производителя не только кухонь, но и решений для комплексного обустройства жилья. Это может быть актуально для покупателей, которые планируют оформить несколько помещений в единой стилистике. При выборе стоит учитывать конкретные коллекции, материалы, комплектацию и условия заказа.

ELIO - дизайнерские кухни и индивидуальные решения

ELIO - производитель дизайнерской мебели, в частности кухонь. Компания сочетает мебельное производство, дизайнерские разработки и технологические решения для индивидуальных проектов.

Кухонное пространство в таком формате рассматривается как часть общей концепции жилья. Поэтому при выборе важно оценивать не только внешний вид мебели, но и материалы, конструктивные решения, комплектацию и соответствие проекта другим элементам интерьера.

Spektr-M - модульные кухни и мебель на заказ

Spektr-M предлагает модульные кухни, гарнитуры на заказ и другую корпусную мебель. В ассортименте представлены модели в разных стилях и цветах.

Модульный формат позволяет комбинировать отдельные элементы в соответствии с конфигурацией помещения. В то же время компания работает с индивидуальными пожеланиями покупателей. Перед заказом стоит уточнить возможности изменения размеров, выбора фасадов, комплектации, а также условия доставки и монтажа.

MIRT - авторские кухни и премиальные интерьеры

MIRT работает в сегменте мебели премиального уровня и индивидуальных интерьерных проектов. Компания изготавливает мебель из древесины и плитных материалов, в частности предлагает кухонные решения и комплексное обустройство интерьеров.

В этом сегменте важными критериями выбора становятся материалы, сложность конструкции, детализация проекта и точность реализации дизайнерского замысла. Стоимость индивидуальной мебели зависит от комплектации, используемых материалов и параметров конкретного заказа.

KOLSS - кухни по индивидуальным проектам

KOLSS специализируется на мебели на заказ, в частности кухнях и решениях для комплексного обустройства интерьера. Такой подход предусматривает адаптацию конструкции и дизайна к параметрам конкретного помещения.

При планировании заказа важно учитывать не только внешний вид фасадов, но и материалы корпуса, фурнитуру, внутреннее наполнение и особенности монтажа. Стоимость и сроки изготовления зависят от сложности проекта и выбранной комплектации.

Nika Favorit - индивидуальная мебель и кухни

Nika Favorit - производитель из Запорожья, который работает с 1997 года. Компания имеет собственное производство и предлагает изготовление кухонь и корпусной мебели по индивидуальным проектам.

Главная особенность такого формата - возможность учесть планировку помещения, размеры, пожелания относительно конструкции и дизайна. Помимо изготовления мебели, компания предлагает монтаж, что позволяет организовать несколько этапов обустройства в рамках одного заказа.

Sokme - промышленное производство корпусной мебели

Sokme - мебельная фабрика из Львовской области, которая работает с 2000 года. Предприятие специализируется на производстве корпусной мебели, используя современное оборудование.

В кухонном направлении представлены модульные коллекции и готовые решения. Такой ассортимент ориентирован на покупателей, которым важно выбрать мебель из имеющихся моделей и подобрать конфигурацию в соответствии с параметрами помещения.

Virmo - корпусная мебель и кухни на заказ

Virmo - украинская мебельная фабрика с более чем 24-летним опытом производства корпусной мебели из ДСП и МДФ. Компания предлагает кухни по индивидуальным размерам, в частности прямые, угловые и модульные решения.

Помимо индивидуальных заказов, производитель развивает серийное направление. Такой формат позволяет выбирать между готовыми мебельными решениями и кухнями, адаптированными к конкретному помещению. Условия замеров, проектирования, доставки и монтажа стоит уточнять непосредственно перед оформлением заказа.

Сравнение форматов и отличий мебельных фабрик Украины

Производитель Основной формат Отличие Комфорт Меблі Модульные + индивидуальные кухни Комплексный сервис: замеры, 3D-проект, доставка, монтаж RODA Индивидуальные кухни Собственное производство, дизайн-лаборатория, сеть представительств MERX Серийные и проектные кухни Широкий ассортимент мебели для дома и бизнеса ELIO Дизайнерские кухни Индивидуальные проекты и комплексные интерьерные решения Spektr-M Модульные кухни Модульные решения и изготовление на заказ MIRT Индивидуальные кухни Премиальные материалы и комплексное обустройство интерьеров KOLSS Индивидуальные кухни Кухни по индивидуальным проектам и мебельные решения Nika Favorit Индивидуальные кухни Собственное производство и монтаж Sokme Модульные кухни Промышленное производство корпусной мебели, готовые решения Virmo Модульные + индивидуальные кухни Кухни по индивидуальным размерам и серийная мебель

Сравнение услуг: что получает покупатель

Выбирая производителя кухни, стоит учитывать не только дизайн фасадов и стоимость мебели. На итоговый бюджет и удобство заказа влияют:

замеры

проектирование

доставка

монтаж

комплектация техникой

гарантийное обслуживание.

Разница между производителями заключается не только в ассортименте, но и в том, какие этапы реализации заказа они берут на себя. Одни компании сосредоточены преимущественно на изготовлении мебели по индивидуальным проектам, другие предлагают готовые модульные решения или дополнительные сервисы.

Так, согласно информации на сайте "Комфорт Меблі", компания предлагает замер, бесплатный 3D-проект, комплектацию техникой, доставку, сборку и онлайн-заказ. Таким образом, покупатель может получить сопровождение не только на этапе выбора и проектирования, но и во время реализации готового решения. Условия заказа, комплектацию и стоимость дополнительных услуг стоит уточнять непосредственно перед оформлением.

Фабрика Замеры 3D / проектирование Доставка Монтаж Техника / комплектация Онлайн-заказ Комфорт Меблі Да Бесплатный 3D-проект Да Да Да Онлайн-заказ RODA Да, платно Индивидуальный проект Да Да Не указано Да MERX Уточнить Индивидуальный расчет Да Да Уточнить Не указано ELIO Не указано Дизайнерские решения Не указано Не указано Не указано Сайт / салон Spektr-M Не указано Изготовление на заказ Не указано Не указано Не указано Через сайт MIRT Не указано Проектирование Не указано Да Не указано Через сайт KOLSS Уточнить Расчет проекта Не указано Не указано Не указано Интернет-магазин Nika Favorit Да, выезд дизайнера Эскизы и чертежи Не указано Да Не указано Запрос на расчет Sokme Не указано Не указано Да Не указано Не указано Заявка / консультация Virmo Не указано Не указано Да Не указано Не указано Интернет-магазин

Примечание: "Не указано" означает, что услуга не имеет четкого подтверждения на сайте производителя. Условия заказа и предоставления дополнительных услуг стоит уточнять непосредственно у производителей.

На что обратить внимание покупателю

Перед заказом кухни стоит проверить спецификацию:

материалы корпуса и фасадов

фурнитуру

столешницу

комплектацию

гарантию.

Также важно уточнить возможности адаптации модулей, сроки изготовления, условия доставки и монтажа, а также перечень услуг, которые входят в стоимость, в частности замеры, 3D-проектирование и подключение техники.

Сравнивать предложения стоит по полной стоимости готовой кухни, а не только по цене мебельного комплекта.

Как видим, украинский рынок кухонь предлагает разные модели работы - от серийных модульных решений и широких мебельных сетей до индивидуального проектирования и изготовления.

"Комфорт Меблі" выделяется сочетанием собственных производственных технологий, в частности покрасочных линий и заявленной компанией технологии нанесения UF-краски на фасады ЛДСП, цифровых инструментов заказа и комплексного сопровождения клиента - от замеров и бесплатного 3D-проектирования до комплектации техникой, доставки и монтажа. Это позволяет совместить индивидуальные пожелания к кухне с комплексной организацией ее реализации.

Производственный цех "Комфорт Меблі" (фото: komfortmebli.com.ua)

При выборе производителя стоит учитывать комплектацию, материалы, полную стоимость, условия договора, гарантию и примеры выполненных работ.

Отметим, что в обзор вошли компании с разными моделями работы, чтобы покупатели могли оценить не только дизайн и стоимость мебели, но и подходы к проектированию, изготовлению и реализации заказа.

Добавим, что в обзор вошли производители, информация о деятельности которых собрана из открытых источников.