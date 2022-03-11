10 тысяч семей Донецкой и Киевской областей снова со светом, - ДТЭК

За минувшие сутки, 10 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 10,3 тысяч семей в 24 городах и селах Донецкой области и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook .

"Аварийные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" вернули свет в с. сладкое, с. Степное, С. славное, с. Успеновка, с. Анновка, С. Богоявленка, С. Островское, с. Катериновка, с. Константиновка, с. Ильинка, с. Антоновка, с. Елизаветовка, с. Яковлевка, с. Михайловка, с. Львовка, с. Дмитровка. В общем электромонтеры ДТЭК вернули свет для 4900 семей в 5 районах Донецкой области", - сообщили в компании.

В Киевской области свет вернули в 5,4 тысячи домов в населенных пунктах Макаровского района: Мостище, Осыково, Лишня, Яблоновка, Леоновка, Великий Карашин, Новоселки, Чорногородка, Ясногородка. Частично восстановили электроснабжение в большой Дымерке Броварского района и в Вишневом Киево-Святошинского района.

Без света остаются более 240 тыс. семей в Донецкой области. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь, где из-за регулярных обстрелов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

Еще 195 тыс. домов без света в Киевской области. Основные повреждения в Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, Киево-Святошинском районах.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.