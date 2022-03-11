За минулу добу, 10 березня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 10,3 тисяч родин у 24 містах та селах Донецької області та Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Аварійні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" повернули світло в с. Солодке, с. Степове, с. Славне, с. Успенівка, с. Аннівка, с. Богоявленка, с. Острівське, с. Катеринівка, с. Костянтинівка, с. Іллінка, с. Антонівка, с. Єлизаветівка, с. Яковлівка, с.Михайлівка, с.Львівка, с. Дмитрівка. Загалом електромонтери ДТЕК повернули світло для 4900 родин в 5 районах Донецької області", - повідомили в компанії.

У Київській області світло повернули в 5,4 тисячі будинків в населених пунктах Макарівського району: Мостище, Осикове, Лишня, Яблунівка, Леонівка, Великий Карашин, Новосілки, Чорногородка, Ясногородка. Частково відновили електропостачання у Великій Димерці Броварського району та у Вишневому Києво-Святошинського району.

Без світла залишаються понад 240 тис. родин у Донецькій області. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь, де через регулярні обстріли та відсутність можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.

Ще 195 тис. будинків без світла в Київській області. Основні пошкодження в Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, Києво-Святошинському районах.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.