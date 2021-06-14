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10 тысяч долларов за должность в ГБР: на взятке задержали начальника подразделения ВМС

Автор: Андрей Василюк

Начальника подразделения Военно-Морских Сил ВСУ задержали за вымогательство неправомерной выгоды. Он хотел "помочь" устройству полицейского в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Facebook.

"За процессуального руководства Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере сообщено о подозрении начальнику подразделения Военно-Морских Сил ВСУ по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Национальной полиции Украины 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за осуществление влияния на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов США руководитель подразделения был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве на взятке задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезпеки".

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