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10 тысяч долларов с человека: СБУ разоблачила схему легализации "гастарбайтеров" в Украине

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Житомирская область, Четверг 17 июня 2021 15:40
10 тысяч долларов с человека: СБУ разоблачила схему легализации "гастарбайтеров" в Украине Фото: СБУ разоблачила схему легализации "гастарбайтеров" в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему легализации иностранцев в Украине. Строительная компания подделывала документы для легализации незаконных мигрантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и пресекли их незаконную легализацию на территории Украины. По этой "схеме" в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" для одного лица-мигранта составляла, в среднем, 10 тысяч долларов и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.

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Служба безопасности Украины
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