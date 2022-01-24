Есть более 10 сценариев. В СБУ оценили готовность Харькова к потенциальной военной угрозе

"Нам известно более десяти потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все, отработаны даже при полной смене руководства", - сказал Дудин в ходе совещания в Харьковской областной государственной администрации.

Начальник управления СБУ добавил, что в Харьковской области ситуацию о возможной военной угрозе со стороны России нагнетают отдельные политические силы. "На сегодняшний день поводов для этого в Харьковском регионе нет", - добавил Дудин.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь заявил, что обстановка в городе спокойная и стабильная. По его словам, все предприятия работают в штатном режиме, а инвесторы не остановили сотрудничество с городскими властями.

"Мы живем в таком положении (угрозы войны - ред.) уже почти восемь лет. Мы не допускали и не допустим никаких провокаций и будем действовать очень жестко, их пресекая. У харьковчан не должно быть никаких поводов для беспокойства", - добавил Терехов.

Командир 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Олег Ковальчук сообщил агентству Kharkiv Today, что обстановка на границе Харьковской области стабильная, нестандартных ситуаций не наблюдается. Он добавил, что охрана границы усилена.

"Мы владеем той обстановкой, которая есть на границе смежного государства. На сегодня обстановка стабильная и контролируемая. Со стороны соседнего государства каких-либо нестандартных активных действий не наблюдается", - уточнил Ковальчук.