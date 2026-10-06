10 пенсій одразу: хто в Україні може отримати від держави велику виплату

Окремі працівники державних і комунальних закладів при виході на пенсію можуть отримати допомогу в розмірі 10 пенсій. Але є умова, через яку її можна втратити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Допомогу призначають за пунктом 7-1 прикінцевих положень закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також діє порядок, який Кабінет Міністрів України затвердив 23 листопада 2011 року.
Умов чотири. Перша - пенсію за віком призначають після 1 жовтня 2011 року.
Друга - у день, коли людина досягла пенсійного віку, вона працювала в закладі чи установі державної або комунальної форми власності. Пенсійний вік визначає стаття 26 закону про пенсійне страхування.
Посада також має давати право на пенсію за вислугу років за пунктами “е” - “ж” статті 55 закону про пенсійне забезпечення.
Третя - потрібен певний стаж саме на таких посадах. Для чоловіків це 35 років, для жінок - 30 років.
Четверта - раніше людина не повинна була отримувати жодної пенсії.
Пенсійний фонд розібрав конкретний випадок. У 2022 році жінці призначили пенсію по інвалідності ІІІ групи на один рік. У жовтні цього року вона досягає пенсійного віку і має понад 30 років педагогічного стажу.
Питання було в тому, чи матиме вона право на допомогу в розмірі 10 пенсій. У Пенсійному фонді пояснили, що таке право вона втратила.
Причина - під це правило потрапляє будь-яка пенсія, зокрема й по інвалідності, яку жінка отримувала раніше.
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