Уже 10 областей. "Оранжевая" зона расширилась
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, за сутки зафиксировали более 22 тысяч новых заражений. На фоне ухудшения COVID-статистики регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
По состоянию на 22 января, в этой зоне находятся следующие области:
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Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), эта область с 24 января переходит в "красную" зону;
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Ровенская - критический показатель новых случаев,
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Сумская - критический показатель новых случаев,
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Черновицкая - критический показатель новых случаев,
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Львовская - критическая динамика госпитализаций,
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Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
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Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
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Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев,
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Винницкая - критический коэффициент выявления новых случаев,
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Хмельницкая - критический коэффициент выявления новых случаев.