Вже 10 областей. "Помаранчева" зона розширилась
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу зафіксували більше 22 тисяч нових заражень. На тлі погіршення COVID-статистики регіони переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.
Станом на 22 січня, в цій зоні перебувають такі області:
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Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону;
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Рівненська - критичний показник нових випадків,
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Сумська - критичний показник нових випадків,
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Чернівецька - критичний показник нових випадків,
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Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
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Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Вінницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
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Хмельницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.