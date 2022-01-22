RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вже 10 областей. "Помаранчева" зона розширилась

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу зафіксували більше 22 тисяч нових заражень. На тлі погіршення COVID-статистики регіони переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Станом на 22 січня, в цій зоні перебувають такі області:

  • Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону;
  • Рівненська - критичний показник нових випадків,
  • Сумська - критичний показник нових випадків,
  • Чернівецька - критичний показник нових випадків,
  • Львівська - критична динаміка госпіталізацій,
  • Тернопільська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Житомирська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Чернігівська - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Вінницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків,
  • Хмельницька - критичний коефіцієнт виявленя нових випадків.

Нагадаємо, у МОЗ назвали ще три області-кандидати на "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин