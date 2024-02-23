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На 10 місяців. Ще одна країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Фото: Українські біженці у Португалії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Португалії продовжив дію тимчасового захисту для українців до кінця року. Відповідну постанову прийняли 22 лютого.

Попередні рази країна продовжувала захист українцям на 6 місяців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на observador.pt.

Португалія схвалила продовження до кінця 2024 року терміну дії документів про тимчасовий захист біженцям з України. Постанова продовжує дозволи на проживання ще на 10 місяців, не на 6 місяців, як два попередні рази.

Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.

Згідно з даними Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку, станом на січень 2023 року Португалія надала людям з України 59 532 дозволів тимчасового захисту. Проте 1566 із цих біженців згодом подали запит на анулювання свого статусу.

За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом в Португалії користуються 58,8 тис. біженців із України. 

Нагадаємо, ми писали, що 21 лютого Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців. Біженці зможуть користуватися статусом до 4 березня 2025 року.

Також уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Також збільшили термін, коли можна влаштуватися на роботу без складання іспиту з мови.

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