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От З до 10 миллиардов в год: в Раде оценили объем коррупции в строительстве

Киев, Четверг 10 декабря 2020 10:38
От З до 10 миллиардов в год: в Раде оценили объем коррупции в строительстве
Фото: Елена Шуляк (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Игорь Литвиненко

В Украине коррупция в строительной сфере составляет от 3 до 10 миллиардов гривен в год. В Верховной раде связывают это с использованием устаревшей системы строительных норм.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила заместителем главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, цифры коррупции в строительстве могут быть и больше.

"Коррупция в строительной сфере составляет от 3 до 10 млрд гривен в год по всей Украине. Это если считать очень аккуратно и осторожно", - заявила Шуляк.

Нардеп отметила, что строительство всегда было коррумпированной сферой по ряду причин.

"Практически ни один проект не может быть выполнен без нарушений. Потому что в Украине мы используем невероятно устаревшую систему государственных строительных норм (ГСН - государственные строительные нормы, - ред.)", - добавила она.

Также Шуляк выступила с критикой реформы ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции). По ее словам, эта реформа является позором для власти.

Напомним, вначале ноября Верховная рада одобрила за основу законопроект об антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Сейчас в Украине нет общего документа сфере предотвращения и противодействия коррупции почти три года.

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Новости Украины Общество коррупциястроительствоЕлена Шуляк

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