Від З до 10 мільярдів на рік: у Раді оцінили обсяг корупції в будівництві

Фото: Олена Шуляк (РБК-Україна)

В Україні корупція в будівельній сфері становить від 3 до 10 мільярдів гривень на рік. У Верховній раді пов'язують це з використанням застарілої системи будівельних норм.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила заступником голови фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, цифри корупції у будівництві можуть бути і більше.

"Корупція в будівельній сфері становить від 3 до 10 млрд гривень в рік по всій Україні. Це якщо вважати дуже обережно", - заявила Шуляк.

Нардеп зазначила, що будівництво завжди було корумпованою сферою з ряду причин.

"Практично жоден проект не може бути виконано без порушень. Тому що в Україні ми використовуємо неймовірно застарілу систему державних будівельних норм (ДБН - державні будівельні норми, - ред.)", - додала вона.

Шуляк виступила з критикою реформи ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції). За її словами, ця реформа є ганьбою для влади.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна рада схвалила за основу законопроект про антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Зараз в Україні немає загального документа сфері запобігання і протидії корупції майже три роки.