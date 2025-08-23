10 маловідомих фактів про прапор України, які можуть вас здивувати

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг - це не лише символ незалежності, а й уособлення вікової боротьби та ідентичності. Ми звикли сприймати прапор як щось само собою зрозуміле, та його історія набагато багатша й цікавіша.
РБК-Україна зібрало 10 фактів про державний прапор України, які можуть знати не всі українці.
Синьо-жовта гама з'являється ще в гербі Львова XIII століття - золотий лев на синьому полі. Саме з Галичини почався шлях цих кольорів у символіку українських земель.
Популярне пояснення "жовте поле під синім небом" не єдине. У стародавніх символах жовтий часто означав духовне світло, а синій - свободу та безмежність.
Попри багатовікову традицію, державним прапором синьо-жовтий став лише 28 січня 1992 року, після ухвали Верховної Ради.
До 1848 року синьо-жовті прапори були трикутної форми. Перша спроба утворити прямокутний прапор з жовтого і блакитного кольорів була зроблена Головною Руською радою на Галичині. А вже в 1848 році за ініціативою Ради на міській ратуші Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор.
Його розгорнули на Евересті, він майорить в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" і навіть побував у космосі з першим українським астронавтом Леонідом Каденюком.
У Донецьку 2007-го створили стяг площею 1350 метрів квадратних.
У 2010-му на Тернопільщині розгорнули прапор завдовжки 9,5 км.
У 2014 році в Бахмуті показали прапор вагою понад 300 кг.
У 2016 році синьо-жовтий прапор підняли на висоту 390 метрів над рівнем моря у Запорізькій області. Його було добре видно мешканцям окупованого Криму.
Українські альпіністи у 2016 році підняли прапор на вершину найвищого вулкана світу Охос-дель-Саладо в Андах, а висота цього вулкану - 6872 метри.
Найвищий флагшток - у Києві
На Печерську встановлено 90-метровий флагшток із полотнищем розміром 16 × 24 м. Це один із найвищих у Європі.
В СРСР використання чи навіть зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином і суворо каралося. У списку КДБ за 1950-1980-ті роки регулярно повідомляли про вивішування стяга в населених пунктах України. Радянська влада використання синьо-жовтого прапора розцінювала як прояв націоналізму і це могло завершитися арештом чи засланням.
Український прапор не завжди мав синьо-жовті кольори. На початку ХХ століття він був і червоним, і малиновим, і червоно-синім.
Синій названо freedom blue ("синій свободи"), а жовтий - energizing yellow ("жовтий енергії"). Таким чином кольори прапора отримали міжнародне закріплення.
До речі, синьо-жовтий прапор України та прапор Боснії є єдиними прапорами слов'янських країн, які не містять червоного кольору.
Український прапор - це не лише два кольори, а віддзеркалення історії, боротьби та сили духу народу. Сьогодні він став упізнаваним у всьому світі символом свободи та незламності.
Під час написання матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, DestiNations, FlagsDB, Encyclopedia Britannica.