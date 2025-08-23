10 маловідомих фактів про прапор України, які можуть вас здивувати

Кольори мають середньовічне коріння

Синьо-жовта гама з'являється ще в гербі Львова XIII століття - золотий лев на синьому полі. Саме з Галичини почався шлях цих кольорів у символіку українських земель.

Пшениця й небо - не єдина інтерпретація

Популярне пояснення "жовте поле під синім небом" не єдине. У стародавніх символах жовтий часто означав духовне світло, а синій - свободу та безмежність.

Офіційний статус з'явився лише в 1992 році

Попри багатовікову традицію, державним прапором синьо-жовтий став лише 28 січня 1992 року, після ухвали Верховної Ради.

Трикутний прапор

До 1848 року синьо-жовті прапори були трикутної форми. Перша спроба утворити прямокутний прапор з жовтого і блакитного кольорів була зроблена Головною Руською радою на Галичині. А вже в 1848 році за ініціативою Ради на міській ратуші Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор.

Прапор підкорює вершини та космос

Його розгорнули на Евересті, він майорить в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" і навіть побував у космосі з першим українським астронавтом Леонідом Каденюком.

Рекорди синьо-жовтого

У Донецьку 2007-го створили стяг площею 1350 метрів квадратних.

У 2010-му на Тернопільщині розгорнули прапор завдовжки 9,5 км.

У 2014 році в Бахмуті показали прапор вагою понад 300 кг.

У 2016 році синьо-жовтий прапор підняли на висоту 390 метрів над рівнем моря у Запорізькій області. Його було добре видно мешканцям окупованого Криму.

Українські альпіністи у 2016 році підняли прапор на вершину найвищого вулкана світу Охос-дель-Саладо в Андах, а висота цього вулкану - 6872 метри.

Найвищий флагшток - у Києві

На Печерську встановлено 90-метровий флагшток із полотнищем розміром 16 × 24 м. Це один із найвищих у Європі.

За нього карали

В СРСР використання чи навіть зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином і суворо каралося. У списку КДБ за 1950-1980-ті роки регулярно повідомляли про вивішування стяга в населених пунктах України. Радянська влада використання синьо-жовтого прапора розцінювала як прояв націоналізму і це могло завершитися арештом чи засланням.

Інші кольори

Український прапор не завжди мав синьо-жовті кольори. На початку ХХ століття він був і червоним, і малиновим, і червоно-синім.

Pantone офіційно визначив відтінки

Синій названо freedom blue ("синій свободи"), а жовтий - energizing yellow ("жовтий енергії"). Таким чином кольори прапора отримали міжнародне закріплення.

До речі, синьо-жовтий прапор України та прапор Боснії є єдиними прапорами слов'янських країн, які не містять червоного кольору.

Український прапор - це не лише два кольори, а віддзеркалення історії, боротьби та сили духу народу. Сьогодні він став упізнаваним у всьому світі символом свободи та незламності.