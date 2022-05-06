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Не 10 литров. Одна из АЗС изменила правила продажи бензина: кто и сколько может купить

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Киев, Пятница 06 мая 2022 10:17
Не 10 литров. Одна из АЗС изменила правила продажи бензина: кто и сколько может купить Фото: на АЗС меняются правила продажи бензина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сеть автозаправочных станций OKKO изменила правила продажи бензина и дизельного топлива. Теперь клиенты с картой Fishka могут купить не от 10, а от 15 литров премиального топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook OKKO.

"Теперь заправляем горючим PULLS 95 и PULLS Diesel не от 10, а от 15 литров в одно авто клиентов, имеющих карту Fishka", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в приложении можно ознакомиться с информацией о лимитах, которые составляют 15, 20 и 30 литров. Тем, у кого нет карты Fishka, нужно зарегистрироваться и оформить ее, поскольку без этой карты нельзя заправиться. Оформить карту можно, установив приложение на смартфон на iOS или Android.

Лимит устанавливается на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше, чем через 3 часа.

Что касается бензина А-95 и ДП - то все без изменений. Как и раньше, этими видами топлива заправляют критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз -ограничений нет.

Что с топливом в Украине

Отметим, из-за ракетных ударов российских войск по украинским нефтебазам и НПЗ в стране серьезный дефицит топлива. Правительство пытается решить проблему путем доставки горючего из стран Европы, поскольку порты заблокированы военным флотом противника.

Причем в Кабинете министров обещали за неделю решить проблему дефицита. В связи со сложившейся ситуацией крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, из-за чего уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

На фоне такой ситуации украинцев призывают по возможности воздерживаться от использования личных автомобилей.

Подробнее в материале "На АЗС не хватает бензина и ДТ. Почему возник дефицит и сколько он продлится".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, когда исчезнут очереди на АЗС и стабилизируется ситуация с бензином.

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