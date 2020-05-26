10 июня 2020 г. ЮФ Aequo совместно с издательством "Юридическая практика" проведет онлайн-конференцию "M&A в Украине: в вихре перемен"

На мероприятии будут представлены результаты комплексного пятилетнего исследования рынка слияний и поглощений в Украине — совместного проекта специализированного авторитетного информационно-аналитического ресурса Mergermarket (Великобритания) и юридической фирмы Aequo
В ФОКУСЕ ДИСКУССИИ
К участию приглашаются владельцы, топ-менеджмент, руководители юридических департаментов крупных украинских и международных компаний.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.
Рабочие языки: украинский, русский.
Регистрация по ссылке.
О Mergermarket
Mergermarket – единственный в своем роде, независимый информационно-аналитический ресурс в сфере слияний и поглощений. В отличие от других сервисов такого рода, Mergermarket обеспечивает полный обзор рынка M&A, предоставляя уникальные сведения о сделках слияний и поглощений «на опережение», задолго до того, как они попадают в публичное поле, а также полную базу сделок, основанную, в частности, на закрытой информации.