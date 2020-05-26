10 червня 2020 р. ЮФ Aequo спільно з виданням "Юридична практика" проведе онлайн-конференцію "M&A в Україні: у вихорі змін"

На заході будуть представлені результати комплексного п'ятирічного дослідження ринку злиттів і поглинань в Україні — спільного проекту спеціалізованого авторитетного інформаційно-аналітичного ресурсу Mergermarket (Великобританія) та юридичної фірми Aequo
У ФОКУСІ ДИСКУСІЇ:
До участі запрошуються власники, топ-менеджмент, керівники юридичних департаментів великих українських та міжнародних компаній.
Участь у заході безкоштовна за попередньою реєстрацією.
Робочі мови: українська, російська.
Реєстрація за посиланням.
Про Mergermarket
Mergermarket – єдиний у своєму роді, незалежний інформаційно-аналітичний ресурс у сфері злиттів та поглинань. На відміну від інших сервісів такого роду, Mergermarket забезпечує повний огляд ринків M&А, надаючи унікальну інформацію про угоди злиттів та поглинань «на випередження», задовго до того, як вони потрапляють в публічне поле, а також повну базу угод, що ґрунтується, зокрема, на закритій інформації.