Не 10: у Генштабі уточнили кількість запущених РФ ракет під час вчорашньої атаки

Російські війська під час вчорашньої нічної повітряної атаки територією України випустили 11 ракет "Калібр", а не 10, свідчать уточнені дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"За уточненою інформацією, протягом минулої доби російська федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет “Калібр”, 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил", - йдеться в ранковому зведенні.

У військовому командуванні повідомили, що три російські ракети "Калібр" влучили по Львову, ще одна - до приватного будинку в Черкаській області.

Наслідки ракетної атаки на Львів

У Львові внаслідок вчорашніх ракетних ударів є жертви та десятки поранених, є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Станом на сьому ранку 7 липня, кількість загиблих склала вже дев'ятеро людей, розповіли в МВС.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад 35 громадян.

Було пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомили військові, було зафіксовано рух кількох груп ракет, і спочатку вони йшли на північ уздовж Дніпра, огинаючи рельєф, а потім різко змінили курс на західні регіони.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.