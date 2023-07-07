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Не 10: в Генштабе уточнили количество запущенных РФ ракет во время вчерашней атаки

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Пятница 07 июля 2023 07:13
Не 10: в Генштабе уточнили количество запущенных РФ ракет во время вчерашней атаки Фото: ракета "Калибр" (5.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска во время вчерашней ночной воздушной атаки по территории Украины выпустили 11 ракет "Калибр", а не 10, свидетельствуют уточненные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"По уточненной информации, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил", - говорится в утренней сводке.

В военном командовании сообщили, что три российские ракеты "Калибр" попали по Львову, а еще одна - по частному дому в Черкасской области.

Последствия ракетной атаки на Львов

Во Львове в результате вчерашних ракетных ударов есть жертвы и десятки раненых, имеются значительные разрушения гражданской инфрастуктуры.

По состоянию на семь утра 7 июля, количество погибших составило уже девять человек, рассказали в МВС.

Ранения разной степени тяжести получили более 35 граждан.

Были повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Как сообщили военные, было зафиксировано движение нескольких групп ракет, и сначала они шли на север вдоль Днепра, огибая рельеф, а затем резко изменили курс на западные регионы.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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