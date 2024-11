10 друзів Трампа. Хто увійде в команду нового президента США та що вони кажуть про Україну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що змінилося для світу та України за перший тиждень після перемоги Трампа на президентських виборах.

При написанні матеріалу використовувались заяви американських політиків та публікації The Hill, CNN, Politico, Reuters, Axios, The Washington Post, The Guardian.