UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За 10 дней марта Украина распределила 70 тысяч тонн гуманитарной помощи от европейских стран, - ОП

Фото: За 10 дней марта Украина распределила 70 тысяч тонн гуманитарной помощи (t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

За последние 10 дней на Восток, Юг и центр Украины распределили 70 тысяч тонн гуманитарной помощи от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Среди гуманитарного груза товары первой необходимости, продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, одежда", - сказал заместитель главы ОП.

Он также отметил, что только за последние сутки в Киевской области поступило 266 тонн гуманитарной помощи из Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областей.

Полученную помощь разгружают в логистических гуманитарных центрах, откуда направляют во все 7 районов Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГуманитарная помощь