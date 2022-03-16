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За 10 днів березня Україна розподілила 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги від європейських країн, - ОП

Фото: За 10 днів березня Україна розподілила 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги (t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

За останні 10 днів на Схід, Південь та центр України розподілили 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги від західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Серед гуманітарного вантажу товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг", - сказав заступник очільника ОП.

Він також зазначив, що лише за останню добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей.

Отриману допомогу розвантажують в логістичних гуманітарних центрах, звідки направляють в усі 7 районів Київської області.

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