До +10 днем и почти без осадков: прогноз погоды на завтра

Погода в регионах

На западе Украины без осадков, днем от +4 до +8, ночью от -2 до +4. На севере переменная облачность, днем от +4 до +7, ночью от -2 до +2. В центре днем от +5 до +8, ночью от -2 до +1.

На востоке мокрый снег с дождем может пройти в Донецкой и Луганской областях, днем от +3 до +6, ночью от 0 до -4. На юге без осадков, днем от +6 до +10, ночью от +1 до +4.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, без осадков, днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве