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10 из 30 автобусов для днепрян Киев загрузил гуманитарной помощью, - Кличко

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Четверг 06 октября 2022 11:31
10 из 30 автобусов для днепрян Киев загрузил гуманитарной помощью, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Киев отправил в Днепр 30 пассажирских автобусов в замену тем, что сгорели во время российского обстрела. 10 из них загружены гуманитарной помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Киев отправляет Днепру в качестве помощи 30 автобусов, которые будут курсировать по маршрутам общественного транспорта. 10 из них поедут к днепрянам загруженные гуманитарной помощью. Мы должны сегодня помогать друг другу, должны вместе выстоять и победить российских варваров. В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта", - подчеркнул Кличко.

По его словам, Киев передает Днепру автобусы, которые удобны для пассажиров и доказали свою надежность.

"Автобусы, которые столица передала Днепру, - это МАЗы двух моделей с низким уровнем пола и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оборудованы пандусами для комфорта пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей - с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач - производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, которые обеспечивают надежную работу", - сообщил Кличко.

10 из 30 автобусов для днепрян Киев загрузил гуманитарной помощью, - Кличко

Он также добавил, что киевляне не испытывают неудобств: на следующей неделе в Киев прибудут еще 10 автобусов в помощь западных партнеров.

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