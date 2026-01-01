З 1 січня українцям після 40 років оплатять медобстеження: як отримати 2000 гривень

В Україні відсьогодні, 1 січня, розпочала роботу державна програма "Скринінг здоров’я 40+", яка передбачає безкоштовне комплексне обстеження для громадян віком від 40 років.
Мета програми - раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров’ям, ризик яких суттєво зростає після сорока років.
Скористатися програмою можуть усі громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше - незалежно від місця реєстрації чи проживання.
Запрошення пройти скринінг надходитиме автоматично на 30-й день після дня народження у 2026 році - для користувачів застосунку "Дія".
Після підтвердження участі держава перераховує 2000 гривень, якими можна оплатити медичний скринінг у закладах-учасниках програми.
Процедура участі складається з кількох кроків:
Людина самостійно обирає зручний медичний заклад-учасник, проходить обстеження й оплачує послугу "Дія.Карткою".
Для громадян, які не користуються "Дією", передбачена альтернатива через ЦНАП:
Обстеження можна пройти в державних, комунальних або приватних клініках, що долучилися до програми.
Програма передбачає щорічне базове обстеження, зокрема:
За результатами обстеження людина отримує персональні рекомендації лікаря щодо подальших дій.
До програми залучатимуться заклади охорони здоров’я різних форм власності - державні, комунальні та приватні. Вони повинні відповідати вимогам щодо персоналу, обладнання та лабораторних можливостей.
Перелік медзакладів-учасників МОЗ пообіцяло оприлюднити додатково.
У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що програма "Скринінг здоров’я 40+" має допомогти українцям вчасно виявляти ризики хронічних захворювань і запобігати серйозним ускладненням, адже держава повністю покриває вартість обстеження.
