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С 1 сентября в Украине будут выдавать биометрические удостоверения: кто их получит

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Украина, Среда 21 июля 2021 16:24
С 1 сентября в Украине будут выдавать биометрические удостоверения: кто их получит Фото: с 1 сентября в Украине будут выдавать биометрические удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине начнут выдавать биометрические удостоверения лицам, нуждающимся в дополнительной защите. С 1 сентября начнется выдача соответствующих документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечено, что данное постановление "Некоторые вопросы оформления и выдачи документов, удостоверяющих личность, которая нуждается в дополнительной защите" правительство приняло сегодня во время очередного заседания.

Документом предусмотрено, что с 1 сентября 2021 в Украине вводится оформление и выдача биометрического удостоверения человеку, который нуждается в дополнительной защите, средствами Единого государственного демографического реестра.

Однако, до завершения работ по обеспечению территориальных органов ДМС ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи биометрического удостоверения, такие документы могут оформляться без бесконтактного электронного носителя.

При таком условии небиометрическое удостоверение, оформленное и выданное на основании документов, представленных в 1 сентября 2021, будет действовать в течение срока, на который оно было выдано.

Справка

Согласно закону "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" от 08.07.2011 лицом, которое нуждается в дополнительной защите считается тот, кто был вынужден прибыть в Украину или остаться в Украине вследствие угрозы его жизни или свободе в стране гражданином которой он является.

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