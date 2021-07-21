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З 1 вересня в Україні видаватимуть біометричні посвідчення: хто їх отримає

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Україна, Середа 21 липня 2021 16:24
З 1 вересня в Україні видаватимуть біометричні посвідчення: хто їх отримає Фото: з 1 вересня в Україні видаватимуть біометричні посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні почнуть видавати біометричні посвідчення особам, які потребують додаткового захисту. З 1 вересня розпочнеться видача відповідних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Зазначено, що дану постанову "Деякі питання оформлення і видачі документів, що посвідчують особу, яка потребує додаткового захисту" уряд прийняв сьогодні під час чергового засідання.

Документом передбачено, що з 1 вересня 2021 року в Україні запроваджується оформлення та видача біометричного посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, засобами Єдиного державного демографічного реєстру.

Однак, до завершення робіт по забезпеченню територіальних органів ДМС ресурсами, необхідними для оформлення та видачі біометричного посвідчення, такі документи можуть оформлюватися без безконтактного електронного носія.

За такої умови небіометричне посвідчення, оформлене та видане на підставі документів, поданих до 1 вересня 2021 року, буде чинним протягом строку, на який його було видано.

Довідка

Згідно із законом "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" від 08.07.2011 особою, яка потребує додаткового захисту вважається та, яка була змушена прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози життю або свободі в країні громадянином якої вона є.

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