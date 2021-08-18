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З 1 вересня Північна Македонія змінює правила в'їзду: що потрібно знати

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Північна Македонія, Середа 18 серпня 2021 15:22
З 1 вересня Північна Македонія змінює правила в'їзду: що потрібно знати фото: Північна Македонія з вересня змінює правила в'їзду (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

З 1 вересня в Північній Македонії вступають в силу нові правила в'їзду в країну. Рішення про запровадження нових заходів було прийнято на засіданні уряду на основі рекомендацій Комісії з інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Балканський оглядач.

Повідомляється, що для в'їзду в країну потрібно буде пред'явити один з документів:

  • свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка про перенесений COVID-19, яка була видана не раніше 45 днів тому;
  • негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше 72 годин тому.

Громадяни Північної Македонії, які повернуться в країну після 1 вересня, без перерахованих документів, відправлятимуться на карантин.

Іноземні громадяни, які проїжджають транзитом через Північну Македонію, зобов'язані перетнути територію країни протягом п'яти годин. На в'їзді їм буде виданий транзитний документ, який треба буде пред'явити прикордонній службі.

Крім того, вищевказані документи потрібні також для входу в установи громадського харчування, кафе і бари, незалежно від місткості і кількості відвідувачів, букмекерські контори, казино, входу в Закриту частину торгових центрів, а також для будь-якої події (весілля, день народження, хрещення, концерт, семінар, тренінг, майстер-клас, конференція, культурний або спортивний захід).

Нагадаємо, що з 18 серпня Австрія посилила правила в'їзду для вакцинованих людей.

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