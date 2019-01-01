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З 1 січня істотно зросла зарплата викладачів вузів

Новини » Економіка    01.01.2019 - 13:00
З 1 січня істотно зросла зарплата викладачів вузів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оклад науково-педагогічних працівників підвищили на 20%

Зарплата науково-педагогічних працівників з 1 січня 2019 року зросла на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як відзначили в міністерстві, за останні два роки були підвищені зарплати освітянам - вчителям та вихователям у дитсадках. Проте жодне з цих підвищень не стосувалося викладачів - науково-педагогічних працівників, які працюють в університетах. У цьому році саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати - на 20%.

Крім того, зарплати інших педагогічних працівників, як і інших бюджетників, в 2019 році виростуть на 9%, додали в Міносвіти.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата в Україні підвищується на 12% - з 3723 до 4173 грн. Згідно з пояснювальною запискою до проекту держбюджету, який Кабмін подав до Верховної ради у вересні, середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 грн і в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У листопаді 2018 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 9161 грн, збільшившись порівняно з листопадом минулого року на 22,5%. Реальна зарплата в листопаді зросла на 11,4%.

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