ua en ru
Сб, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку

15:10 17.10.2026 Сб
3 хв
aimg Сергій Новіков
До 1 млрд грн на місяць: Бойко назвав темпи зростання боргів на балансуючому ринку Названо темпи зростання боргів на балансуючому ринку (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Борги перед НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку вже перевищили 45 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка.

За його словами, проблема роками накопичується через споживачів, які не платять за електроенергію, але яких з різних причин неможливо відключити.

У результаті електроенергія фактично вироблена і спожита, однак гроші за неї не надходять до "Укренерго", а компанія своєю чергою не може повністю розрахуватися з виробниками.

"Перед НЕК "Укренерго" борги сягнули вже більше 45 млрд гривень і це здебільшого такий мікс проблемних споживачів - десь відсотків, за моїми оцінками, я можу помилятися і хотів би помилятися, але добрих 80 плюс відсотків є проблемними, а, значить, ймовірність їх стягнення вкрай низька", — сказав Бойко.

Він зазначив, що взимку борги на балансуючому ринку зростали до 1 млрд грн на місяць, влітку — на 400–600 млн грн. Для зменшення нових неплатежів уряд уже змінив механізм розподілу коштів для теплокомуненерго: додаткові 5% їхніх надходжень спрямовуються "Укренерго" на погашення боргів на балансуючому ринку. Також запроваджується механізм спецрахунків для окремих захищених споживачів.

"Урядом прийнято низку рішень, які повинні покращити рівень розрахунків, а в ідеалі, я не вірю в зупинку нульову, але мої очікування, що це має на порядок знизитися темп прирощення боргів, який в зимові місяці на сьогоднішній день доходив до мільярда, в літні місяці – 400-600 млнгривень на місяць", — наголосив Бойко.

За його словами, зупинка стрімкого накопичення нових боргів може відкрити шлях до домовленостей із європейськими партнерами про грантово-кредитну підтримку для погашення заборгованості "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку. Це дозволило б генерації отримати кошти за вже вироблену електроенергію та спрямувати їх на поточну роботу й відновлення.

Борги на енергоринку в Україні

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

Нагадаємо, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Раніше віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов заявляв, що проблему боргів на балансуючому ринку неможливо вирішити, поки частина споживачів може не платити за електроенергію і водночас залишатися підключеною.

Серед таких споживачів він називав водоканали та інші підприємства, яких через статус критичної інфраструктури, технічні або воєнні обставини не завжди можливо відключити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія
Новини
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів