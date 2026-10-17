До 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста долгов на балансирующем рынке

По его словам, проблема годами накапливается из-за потребителей, не платящих за электроэнергию, но которых по разным причинам невозможно отключить.

В результате электроэнергия фактически произведена и потреблена, однако деньги за нее не поступают в "Укрэнерго", а компания в свою очередь не может полностью рассчитаться с производителями.



"Перед НЭК "Укрэнерго" долги достигли уже более 45 млрд гривен и это в большинстве своем такой микс проблемных потребителей - где-то процентов, по моим оценкам, я могу ошибаться и хотел бы ошибаться, но добрых 80 плюс процентов являются проблемными, а, значит, вероятность их взыскания очень низкая", - сказал он.



Он отметил, что зимой долги на балансирующем рынке росли до 1 млрд грн в месяц, летом - на 400-600 млн грн. Для уменьшения новых неплатежей правительство уже изменило механизм распределения средств для теплокоммунэнерго: дополнительные 5% их поступлений направляются "Укрэнерго" на погашение долгов на балансирующем рынке. Также вводится механизм спецсчетов для отдельных защищенных потребителей.



"Правительство приняло ряд решений, которые должны улучшить уровень расчетов, а в идеале, я не верю в нулевую остановку, но ожидаю, что темпы роста долгов должны снизиться на порядок: в зимние месяцы они на сегодняшний день достигали миллиарда, а в летние месяцы — 400–600 млн гривен в месяц", — подчеркнул Бойко.



По его словам, остановка стремительного накопления новых долгов может открыть путь к договоренностям с европейскими партнерами о грантово-кредитной поддержке для погашения задолженности "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. Это позволило бы генерации получить средства за уже производимую электроэнергию и направить их на текущую работу и восстановление.