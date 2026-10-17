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До 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста долгов на балансирующем рынке

15:10 17.10.2026 Сб
3 мин
aimg Сергей Новиков
До 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста долгов на балансирующем рынке Названы темпы роста долгов на балансирующем рынке (фото: Getty Images)
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Долги перед НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке уже превысили 45 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко.

По его словам, проблема годами накапливается из-за потребителей, не платящих за электроэнергию, но которых по разным причинам невозможно отключить.

В результате электроэнергия фактически произведена и потреблена, однако деньги за нее не поступают в "Укрэнерго", а компания в свою очередь не может полностью рассчитаться с производителями.

"Перед НЭК "Укрэнерго" долги достигли уже более 45 млрд гривен и это в большинстве своем такой микс проблемных потребителей - где-то процентов, по моим оценкам, я могу ошибаться и хотел бы ошибаться, но добрых 80 плюс процентов являются проблемными, а, значит, вероятность их взыскания очень низкая", - сказал он.

Он отметил, что зимой долги на балансирующем рынке росли до 1 млрд грн в месяц, летом - на 400-600 млн грн. Для уменьшения новых неплатежей правительство уже изменило механизм распределения средств для теплокоммунэнерго: дополнительные 5% их поступлений направляются "Укрэнерго" на погашение долгов на балансирующем рынке. Также вводится механизм спецсчетов для отдельных защищенных потребителей.

"Правительство приняло ряд решений, которые должны улучшить уровень расчетов, а в идеале, я не верю в нулевую остановку, но ожидаю, что темпы роста долгов должны снизиться на порядок: в зимние месяцы они на сегодняшний день достигали миллиарда, а в летние месяцы — 400–600 млн гривен в месяц", — подчеркнул Бойко.

По его словам, остановка стремительного накопления новых долгов может открыть путь к договоренностям с европейскими партнерами о грантово-кредитной поддержке для погашения задолженности "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка. Это позволило бы генерации получить средства за уже производимую электроэнергию и направить их на текущую работу и восстановление.

Долги на энергорынке в Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен. К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Ранее вице-президент Energy Club Максим Немчинов заявлял, что проблему долгов на балансирующем рынке невозможно решить, пока часть потребителей может не платить за электроэнергию и в то же время оставаться подключенной.

Среди таких потребителей он называл водоканалы и другие предприятия, которых из-за статуса критической инфраструктуры, технические или военные обстоятельства не всегда возможно отключить.

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