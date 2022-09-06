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На 1 млрд гривен. В Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ

Фото: в Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Суд в Украине арестовал корпоративные права и имущество предприятий на 1 миллиард гривен. Их владельцем является бывший депутат российской Госдумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным правоохранителей, наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины, а общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

Как установило следствие, должностные лица этих обществ, бенефициарным собственником которых является гражданин России - экс-депутат Госдумы РФ, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины не уплатили налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УКУ).

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львовской области арестовали имущество российской фирмы на 13 млн гривен.

Добавим, ранее в АРМА передали капитал компании, владельцем которой является российский олигарх из окружения Путина.

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