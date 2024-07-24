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До 1 мільйона на бізнес. В Україні стартував прийом заявок на грант для ветеранів

Як подати заявку на грант для бізнесу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

24 липня розпочався прийом заявок на отримання гранту за програмою "Варто: шлях відновлення", яку реалізує Український ветеранський фонд. Гроші на розвиток бізнесу можуть отримати ветерани, члени їхніх родин, а також родичі полеглих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Українського ветеранського фонду.

Що відомо про проект

Український ветеранський фонд надаватиме фінансування бізнесу ветеранів, родин ветеранів (дружина, чоловік), членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на конкурсній основі.

Заявки прийматимуть до 9 серпня 2024 року (до 18:00).

Сума фінансування проектів: 

  • мінімальний запит - 500 000 грн
  • максимальний - 1 000 000 грн

Претендувати на грант можуть громадські об’єднання зі статусом юридичної особи (громадські організації або громадські спілки), які зареєстровані не пізніше ніж за один рік до подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Також вони повинні мати статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей.

Результати, хто саме із претендентів на грант отримає фінансування, опублікують на сайті Українського ветеранського фонду 13 вересня 2024 року.

Як подати заявку на грант

Для участі у конкурсі на отримання гранду потрібно надати наступні документи:

Якщо виникають додаткові запитання щодо участі у проекті, надсилайте запити на пошту . У темі листа необхідно вказати "Варто: шлях відновлення" та номеру заявки. Інакше ваш лист не розгляне відповідний підрозділ Фонду.

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