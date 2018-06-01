1 июня: праздники и важные события на этот день

1 июня 2018 года отмечается Международный день детей, а также сегодня празднуется Всемирный день молока

Все праздники 1 июня 2018 года, исторические события этого дня, которые происходили в разные годы, именины, дни рождения знаменитостей, народные приметы - в материале Styler.

1 июня: какой сегодня праздник и памятные даты

Главный праздник, ежегодно отмечаемый в начале лета 1 июня – это Международный день детей (День защиты детей). Он был создан в 1949 году во Франции. Мероприятия в этот день направлены на привлечение внимания человечества к проблемам детей, их здоровью, жизни и обеспечению счастливого детства.

Также 1 июня отмечается Всемирный день родителей. Это более молодой праздник, появившийся в 2012 году, однако он непосредственно связан с Днем детей, ведь пропагандирует ценности нормальной и здоровой семьи.

Еще один интересный праздник, приходящийся на 1 июня – это Всемирный день молока, целью которого является популяризация молочных продуктов среди людей.

В народе 1 июня чествуется Иван Долгий. В этот день следили за ветрами. Главная примета дня: если на Ивана идет дождь, то весь июнь будет сухим.

Фото: 1 июня 2018 - Всемирный день молока (pixabay.com/Couleur)

1 июня: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1725 году учрежден Орден Святого Александра Невского.

В 1838 году был выкуплен из крепостной неволи украинский поэт и художник Тарас Шевченко.

В 1862 году на территории Америки запрещено рабство.

В 1938 году в Америке вышел первый журнал комиксов "Action Comics" с приключениями Супермена.

В 1980 году начал работу новостной телеканал "CNN".

1 июня: в этот день родились

В 1693 году – Михаил Глинка, русский композитор, основоположник классической музыки.

В 1902 году – Зоя Гайдай, украинская певица.

В 1926 году – Мэрилин Монро, известная американская киноактриса, певица, секс-символ.

В 1959 году – Надежда Кадышева, советская певица, солистка ансамбля "Золотое кольцо".

В 1973 году – Хайди Клум, немецкая супермодель и актриса.

1 июня: в этот день умерли

В 2003 году – Евгений Матвеев, советский актер, режиссер, сценарист.

В 2008 году – Ив Сен-Лоран, французский модельер.

В 2010 году – Андрей Вознесенский, советский поэт и прозаик.

Именинники 1 июня

Сегодня именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей.

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