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З 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 16:25
З 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9% Фото: з грудня зарплати вчителів обіцяють підвищити (freepik)
Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%. До цього зарплати педагогам підвищили з 1 січня.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"Говорячи про зусилля МОН для забезпечення гарантій на гідні умови праці освітян, Сергій Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшено на 20%. З 1 грудня поточного року заплановане чергове підвищення – ще майже на 9%", - сказано у повідомленні.

Вказано, що з 1 січня і на період до скасування карантину запроваджено доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.

Як писало РБК-Україна, у державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн. Це на 18,7 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тисяч учителів.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України пропонує підвищити посадові оклади медичних працівників закладів освіти на 50%. З місцевих бюджетів у 2021 році на це потрібно 650 млн гривень.

Проект постанови КМУ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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